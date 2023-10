Das Programm der GEMS im Oktober

Goldfarb & Goldfarb © Joachim Gern

Das Singener Kulturzentrum GEMS bietet auch im Oktober wieder ein vielfältiges Kulturprogramm, von einer Lesung über Impro-Theater und Chorgesang bis zu kabarettistischen Darbietungen. Am 24. Oktober gibt sich Michael Mittermeier in der Stadthalle Singen die Ehre, aber lesen Sie selbst …

Susan Omondi und Maxi Fetsch – Ich, Du, Wir & Vielfalt

Geschichten über die Magie der Begegnung

„Kriegst du eigentlich auch Sonnenbrand?“ fragen die Weißen. „Warum liegst du unnötig nackt in der Sonne“? fragen die Schwarzen. Aber die Welt ist nicht schwarz-weiß. Sie ist bunt und magisch, weiß Susan Omondi mit ihrem ‚Migrationsvordergrund’, wie sie ihre Herkunft augenzwinkernd bezeichnet. Sie erhebt gern ihre Stimme, jedoch nie den Zeigefinger. (Ok, vielleicht in ihrer Rolle als Mutter – aber hey, tun wir das nicht alle?)

In ihrem aktuellen Buch erzählt die gebürtige Kenianerin tiefgründig, berührend und stets humorvoll Geschichten aus ihrem Alltag und beleuchtet dabei sowohl die Perspektiven der Einwandernden als auch der Einheimischen. Sie liest ausgewählte Passagen und bietet Raum für inspirierenden Dialog, den sie selbst so schätzt. Es wird ein kurzweiliger Abend mit neuen Impulsen werden.

Als Autorin und Keynote-Speakerin, Moderatorin und Trainerin beschäftigt sich Susan Omondi mit den Chancen, die durch Diversität im gesellschaftlichen Miteinander entstehen können, wenn wir unsere Ängste und Vorurteile überwinden. Ganz nach ihrem Motto: „Wenn wir uns aufeinander einlassen, passiert Magie“. Moderiert wird der Abend von Maxi Fetsch, selbst migrations-erfahren und langjährig in der interkulturellen Kommunikation tätig.

Am 4. Oktober um 19:30 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

Goldfarb & Goldfarb – Lass uns Freunde bleiben

Mit Laura und Tobias Goldfarb

Ah, die Liebe! Es ist die uralte Geschichte, die unsere Herzen höher schlagen lässt: Boy meets Girl (oder Girl meets Girl, oder Boy meets Boy, oder wie es beliebt). Romeo und Julia. Adam und Eva. Aber wie Romeo vergisst, den Müll runterzubringen, das verschweigt Shakespeare. Wie Julia sich den ganzen Tag um die Kinder kümmert, und abends auch noch sexy sein soll, wenn Romeo aus dem Büro nach Hause kommt, das weiß Shakespeare auch nicht. Und was wurde eigentlich aus Adam und Eva nach der Sache mit dem Apfel?

Laura und Tobias Goldfarb begeben sich an diesem Abend auf die Suche nach dem Geheimnis einer glücklichen Beziehung, entdecken die Kunst des richtigen Streitens, Daten mit den Urängsten und fragen sich, warum sich bei Ikea Scheidungsanwält*innen in den Kühlschrankattrappen verstecken. Ein Abend für alle, die Freunde bleiben oder werden wollen.

Am 6. Oktober um 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

Dagmar Schönleber – Die Fels*in der Brandung

Ein Abend mit Dagmar Schönleber zwischen Schnaps und Schnäppchen, mit Worten, Wumms und Westerngitarre.

Nichts ist mehr, wie es war? Doch: Die Erde dreht sich weiter, nur die Gedanken rotieren mitunter noch schneller, die Gemüter erhitzen, die Erde sowieso und trotzdem weht ab und an ein kalter Wind durch unsere Mitte. Und in dieser unruhigen Wetterlage sollen Sie trotzdem mit korrekt gezupften Augenbrauen drei Selfies pro Tag von ihrer wundervollen Welt posten, während Sie sich weiterhin eine faktenbasierte Meinung zu Frauenquote, Fluchtursachen und Faltencreme bilden.

Wie soll das gehen und wer kann das schaffen? Keine Ahnung. Aber wie gut, dass es Dagmar Schönleber gibt: Im Sturm um uns herum steht sie unerschütterlich ihre Frau und ist: Die Fels*in der Brandung.

Am 12. Oktober um 19:30 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

20 Jahre BARAKA-Weltmusik-Chor

Der BARAKA-Weltmusik-Chor feiert im Kulturzentrum GEMS in Singen sein 20-jähriges Bestehen mit Konzert, Weltmusik-Disco und internationalem Buffet.

Der Abend beginnt mit einem Konzert des Chors: Ein „Best Of“ aus 20 Jahren BARAKA-Repertoire. Der BARAKA-Weltmusik-Chor ist ein gemischter Chor mit ca. 25 Sänger*innen unter der Leitung von Rainer Dost. Zu bieten haben sie eine vielstimmige und oft außergewöhnlich arrangierte Entdeckungsreise in mal besinnliche, mal mitreißende Gesangskulturen aus allen Kontinenten. Drei-bis-Sechs-Stimmiges aus Europa, Afrika, Lateinamerika … Auf Kurdisch, Schwedisch, Okzitanisch oder Bayerisch.

Danach wird bei einer „Open-Ears-Disco“ zu schweißtreibenden Rhythmen aus aller Welt kräftig gefeiert: Ein sehr tanzbarer Mix für neugierige Ohren, die auch gerne mal zu Klängen abseits der Hitparaden-Pfade tanzen.

Am 14. Oktober um 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

TAUSCHRAUSCH – ImproComedy

Die Stars der „Comedy Stube“ und des Tübinger Improvisationsdauerbrenners „Theatersport“ kommen nach Singen: Helge Thun, Mirjam Woggon und Jakob Nacken haben ihr einmaliges Impro-Comedy-Format im Gepäck, dass es nur in Stuttgart, Reutlingen, Herrenberg und Singen zu sehen gibt!

Bringen Sie Dinge mit, die Sie schon lange loswerden wollten und staunen Sie, was daraus für abenteuerliche Szenen, Sketche und Lieder aus dem Stegreif entstehen: Der alte Reiseführer aus Südtirol als Musical? Die aussortierte CD von „Pur“ im Mittelpunkt einer Mordermittlung? Die hässliche Krawatte vom letzten Geburtstag als Freestyle Rap? Das weiß niemand vorher! Am wenigsten die drei Akteur*innen selbst. Jeder Abend ist anders, aber immer urkomisch und am Rande der Genialität.

Und hinterher können Sie Ihren ganzen Schrott auch gerne untereinander tauschen! Das ist besser als Flohmarkt und lustiger als eBay.

Am 15. Oktober um 19:30 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

MICHAEL MITTERMEIER: #13

Michael Mittermeier kommt mit neuem Programm nach Singen in die Stadthalle.

Nachdem der Godfather der deutschen Stand-Up-Szene das Programm-Dutzend mehr als vollgemacht hat, schlägt’s jetzt #13. Angeblich soll die Zahl ja Unglück bringen, aber Unglück ist doch nur die Vorstufe von Humor. Gleichzeitig ist es aber auch für viele eine Glückszahl. Ja, was denn jetzt? Was ist denn überhaupt gut und was ist böse? Für die einen ist Gott der beste Komiker der Welt, die anderen sagen, nö, der Teufel hat die Funny Bones. Aber wer hört überhaupt noch auf die beiden?

Dieses Programm ist für alle, die auch gerne mal im Flugzeug in Reihe 13 sitzen oder im Hotel im 13. Stock die Minibar aus dem Fenster werfen. Für die Triskaidekaphobiker*innen ist ein sicherer Platz reserviert. Außer freitags.

Am 24. Oktober um 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

Alle weiteren Informationen zu den Terminen und Tickets hier.

Bild: Goldfarb & Goldfarb, © Joachim Gern