Naturgeflüster in Konstanz

Der BUND Konstanz hatte sich eine richtig putzige Aktion ausgedacht, um auf die Probleme aufmerksam zu machen, die langfristig unter anderem durch die massive Flächenversiegelung entstehen werden. Bäume und Wiesen baten in Konstanz auf im Wind flatternden Karten um Gnade.

„Hilf mir, bevor ich asphaltiert werde“ und „Betonier mich nicht zu, ich bin ein Sauerstoffspender“ – diese und andere Botschaften fanden sich Ende letzter Woche an Bäumen und Wiesen in Konstanz. „Mit dieser Aktion möchte der BUND Konstanz auf die wachsende Versiegelung von Flächen in Baden-Württemberg aufmerksam zu machen. In Baden-Württemberg werden laut statistischem Landesamt täglich etwa 6 ha, also 9 Fußballfelder, versiegelt. Die Botschaften sind als wetterfeste Postkarten gestaltet. Bürgerinnen und Bürger können sie nutzen, um die Botschaft zu verbreiten und auf das Umweltproblem aufmerksam zu machen.“

Hintergrund der Aktion ist nach Angaben des BUND der Volksantrag „Ländle leben lassen – Flächenfraß stoppen“. Zu den Unterstützern gehören 16 Verbände, darunter zahlreiche Umweltverbände und Landwirtschaftsverbände. Sie setzen sich, unter anderem, dafür ein, dass fruchtbare Ackerböden besseren Schutz erhalten, um die regionale Lebensmittelversorgung zu sichern. Auch soll eine verbindliche, landesweite Obergrenze für den Flächenverbrauch festgelegt werden. Die Forderungen zielen darauf ab, das langfristige Ziel der Landesregierung, einen Netto-Null-Flächenverbrauch bis 2035, realistischer werden zu lassen. Die erforderlichen Unterschriftenformulare können von der offiziellen Website www.laendle-leben-lassen.de heruntergeladen und ausgedruckt und in den Geschäftsstellen des NABU oder BUND abgegeben werden.

Text: BUND Konstanz/red., Bilder: BUND Konstanz