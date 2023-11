Nahostkonflikt: Mohamed Badawis umstrittener Beitrag

Seit 2019 sitzt Mohamed Badawi für die Freie Grüne Liste (FGL) im Konstanzer Gemeinderat. Mit 25.166 Stimmen erzielte er damals das beste Ergebnis aller BewerberInnen. Ende Oktober hat er auf Facebook einen Text über den Nahostkonflikt veröffentlicht, der weit über Konstanz hinaus für Aufsehen und kontroverse Diskussionen sorgt. Wir dokumentieren seinen Beitrag hier in voller Länge.

Nach zwei Wochen dieses Konflikts ist es schwierig, klare Täter und Opfer zu identifizieren. Beide Seiten kämpfen beharrlich für ihre jeweiligen Narrative. Die Hamas betrachtet jeden Israeli als Siedler, während Israel von „humanen Schutzschilden“ der Palästinenser spricht. Diese Wahrnehmungen tragen zur Rechtfertigung von Taten auf beiden Seiten bei und heizen die gesellschaftlichen Spannungen weiter an.

In meiner Einschätzung wird eine Bodenoffensive Israels den Konflikt nicht nachhaltig lösen. Die Erfolgsaussichten sind gering, und der Preis, sowohl in Menschenleben als auch finanziell, ist immens hoch. Lassen Sie mich klarstellen: Die Hamas hat am 7. Oktober das Völkerrecht gebrochen. Sie hat unschuldige Zivilisten auf rücksichtslose und inhumane Weise angegriffen, und ihre Handlungen wurden zu Recht von rechtlich denkenden Menschen auf der ganzen Welt verurteilt.

Wir sollten jedoch auch klarstellen, dass Israel nicht nur jeden Tag seit dem 7. Oktober, sondern praktisch jeden einzelnen Tag seit Jahrzehnten das Völkerrecht bricht. Israel besetzt palästinensisches Land, verhängt eine Blockade über palästinensisches Gebiet, baut und erweitert illegale Siedlungen, setzt ein Apartheidsystem durch, das die Bewegungsfreiheit der Palästinenser einschränkt und ihre grundlegenden Rechte verweigert, und greift regelmäßig und systematisch palästinensische Zivilisten an, all dies gegen das Völkerrecht. Die Frage, die von uns allen in der politischen Arena beantwortet werden muss, lautet: Wie reagiert die Welt auf derart eklatante Verstöße gegen das Völkerrecht? In Bezug auf die schrecklichen Kriegsverbrechen der Hamas war die Antwort sehr klar und konsistent. Die meisten Weltführer drängten sich, um zu sagen: „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen.“

Nehmen wir einmal an, die Hamas würde nicht mehr existieren. In der West Bank gäbe es keine Hamas und im Libanon ebenfalls nicht. Dennoch würde dort ein Konflikt herrschen. Gaza bliebe weiterhin eine humanitäre Katastrophe und es wäre nur eine Frage der Zeit, bis eine neue Organisation entstünde. Ein größerer Konflikt mit den Nachbarländern ist für Israel nicht im Interesse, da die Mehrheit der israelischen Bevölkerung ein sicheres und prosperierendes Land anstrebt. Seit 2009 versucht Israel, die Hamas zu schwächen. Selbst wenn eine Bodenoffensive erfolgreich wäre und die Hamas eliminiert würde, fehlt ein klarer Plan für die Zeit danach. Es besteht die Gefahr, dass eine „Hamas 2.0“ entsteht, die stärker und besser organisiert ist, was weitere Konflikte auslösen könnte.

Ein Land nach dem anderen wiederholt die „großen und guten“ Worte, einschließlich unserer Regierung: „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“. Diese Worte wurden in einer Erklärung nach der anderen und in einem Tweet nach dem anderen wiederholt, obwohl bekannt ist, dass diese Worte kontaminiert sind. Die Worte „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“ bedeuten in der Praxis, dass Israel dieses Recht als Lizenz versteht, um Zivilisten zu bombardieren und Schulen, Krankenhäuser und andere zivile Institutionen zu treffen. Es wird nun als Lizenz angesehen, Bomben auf Gaza zu werfen und die zivile Infrastruktur zu schwächen. Dabei nimmt man die Vertreibung von einer Million Menschen von einem Ende eines „Freiluftgefängnisses“ zum anderen in Kauf und verweigert diesen Menschen Nahrungsmittel, Wasser, Energie und medizinische Versorgung.

„Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“ ist nun zur Rechtfertigung dafür geworden, dass Israel das Recht hat, vor unseren Augen Menschen zu töten. Warum hören wir nie die Worte „Palästina hat das Recht, sich zu verteidigen“? Wir haben sie nicht gehört, als eine humanitäre Flottille, die lebenswichtige Hilfsgüter nach Gaza bringen sollte, mit einem militärischen Angriff und der Ermordung von neun unbewaffneten Aktivisten durch Israel konfrontiert wurde, oder als Palästinenser in friedlichem Protest gegen eine illegale Blockade marschierten und erneut mit einem Militärangriff und der Ermordung von 300 von ihnen konfrontiert wurden, oder nach den zahllosen Bombardements Gazas durch israelische Streitkräfte.

Wir haben diesen Satz nicht gehört, als Palästinenser aus den Häusern gezerrt wurden und gezwungen waren zuzusehen, wie ihre Häuser zerstört wurden, um Platz für neue illegale israelische Siedlungen auf einem Land zu schaffen, das im internationalen Recht eindeutig als Teil Palästinas definiert ist. Selbst nach den zahllosen Angriffen Israels auf die Menschen in Gaza oder im Westjordanland haben wir niemanden in diesem Parlament oder irgendeinen westlichen Anführer die Worte „Palästina hat das Recht, sich zu verteidigen“ sagen hören. Warum nicht?

Tatsächlich ist es gut, dass wir diesen Satz nicht sagen, denn wir alle wissen, dass das palästinensische Volk sich nicht gegen eine der mächtigsten Militärstreitkräfte der Welt verteidigen kann, die von noch mächtigeren Militärstreitkräften unterstützt wird. Die Wahrheit ist, dass das palästinensische Volk, genauso wie die unschuldigen Menschen in Israel, nicht von der internationalen Gemeinschaft hören müssen, dass ihre Anführer das Recht haben, weitere Bombardierungen, Schmerz und Leid zu verursachen. Sie benötigen von der internationalen Gemeinschaft die Aufforderung zum Stopp, die Freilassung der Geiseln und den Stopp der Bombardierungen, der Belagerung und der Massaker. Sie benötigen von der internationalen Gemeinschaft die Aufforderung an Israel, die Blockade, die Apartheid, die Annexion und das Töten von Unschuldigen zu beenden. Sie benötigen Länder, die den Weg weisen. Wir kennen Kolonialismus, Unterdrückung und Konflikte, aber wir kennen auch Konfliktlösung, Friedensbildung und Nationenbildung.

Aufgrund dessen, was wir wissen und was uns unsere Geschichte gelehrt hat, muss unser Appell klar sein: Sofortige, vollständige und uneingeschränkte Waffenstillstände und entscheidendes internationales Eingreifen, das zu Verhandlungen, einer dauerhaften und gerechten Friedensregelung und schließlich zu einem freien, souveränen und unabhängigen Palästina führt.

Text: Mohamed Badawi

Bild: Privat