Mittwoch: Kundgebung gegen die AfD in Rottweil

Anti-AfD-Demo Rottweil, 24.02.2024 © Michael Wirz

Alice Weidel kommt am Mittwoch, 17.April 2024, zu einer AfD-Veranstaltung nach Rottweil. Demokratie-Bündnisse aus Rottweil und Konstanz rufen aus diesem Anlass zu einer öffentlichen Kundgebung gegen Rassismus, Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit auf.

Die AfD veranstaltet am 17. April 2024 in der Stadthalle einen sogenannten „Rottweiler Dialog“ mit der AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel, Bundestagsabgeordnete aus dem Bodenseekreis (Friedrichshafen). Das Bündnis „Konstanz für Demokratie – klare Kante gegen rechts in Stadt und Landkreis“ unterstützt eine öffentliche Kundgebung gegen Rassismus, Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit unter dem Motto „Rottweil bleibt bunt und vielfältig“. Veranstaltet wird diese vom Rottweiler Bündnis für Demokratie und Vielfalt.

Von zahlreichen Organisationen der Zivilgesellschaft getragene Bündnisse wollen an diesem Abend Präsenz zeigen und rufen daher zum Besuch und zur Unterstützung dieser öffentlichen Kundgebung auf dem Parkplatz vor der Stadthalle auf. Das Programm aus Reden und musikalischen Beiträgen beginnt um 18 Uhr.

„Wir hoffen auf neuerlichen zahlreichen Zuspruch von Organisationen, Vereinen sowie Einzelpersonen“, so die Veranstaltenden. Das Rottweiler Bündnis demonstriert bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres. Im Juni 2023 lud die AfD zum „Bürgerdialog“ mit Björn Höcke und am letzten Februarwochenende 2024 zum AfD-Landesparteitag. Zuletzt nahmen rund 2000 Teilnehmer*innen an einer Kundgebung teil.

Nähere Informationen finden sich auf der Website www.rottweilbleibtbunt.de

Text: MM/red.