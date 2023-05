Engagiert und widerspenstig: Wer wars? (71)

Der beliebte Antiparlamentarist

1870 saß er das erste Mal im Gefängnis, weil er gegen die junge italienische Monarchie opponierte. Damals war er siebzehn Jahre alt und ein glühender Republikaner. Dann begann der Süditaliener, sich intensiver mit den Gesellschaftssystemen auseinanderzusetzen, und erkannte bald keinen Unterschied mehr: Weder in den USA noch im republikanischen Frankreich sah er seine Ideale verwirklicht, und sogar die „freien Schweizer Bürger verschachern ihre Stimme für ein paar Gläser Bier!“ Republik und Monarchie, so sein Fazit, verteidigten nur die vorhandenen Privilegien und zementierten die Ungleichheit. Er wurde Sozialist.

Für den jungen Mann, der eigentlich Arzt werden sollte, begann ein unruhiges Leben. Insgesamt verbrachte er über 10 Jahre im Gefängnis, über 35 auf der Flucht und im Exil. Unter anderem lebte er lange Zeit im Londoner Armenviertel Islington. Nach seinem Beruf befragt, antwortete er vor Gericht einmal: „Schlosser, Mechaniker, Chemiker, Revolutionär, wie es euch beliebt; von allem ein wenig.“ Seinen Verfolgern war der unbequeme, aber ungeheuer beliebte Anarchist so oft entkommen, dass Scotland Yard ihn „den Mann mit den neun Leben“ nannte. Als er aus England ausgewiesen werden sollte, kam es dort zu Massenprotesten.

Auch die italienische Regierung versuchte, ihn fernzuhalten, doch in den entscheidenden Momenten – etwa 1914 in der Roten Woche, den (blutig niedergeschlagenen) antimilitaristischen Barrikadenkämpfen in Ancona – war er zur Stelle. Als er 1919 endgültig aus dem Exil zurückkehrte, feierten ihn seine Landsleute als „Lenin Italiens“ (was ihm gar nicht behagte). Der rührige Vortragsreisende und Streikorganisator gründete trotz herrschender Zensur noch zwei anarchistische Publikationen, dann stellten ihn die italienischen Faschisten bis zu seinem Tod 1932 unter strengste Polizeiüberwachung.

Wer war der konsequente Antiparlamentarist, der fest daran glaubte, dass das Fundament einer menschlichen Gesellschaft Liebe und Solidarität sind?

Text und Bildcollage: Brigitte Matern

Die Auflösung erscheint am kommenden Dienstag.