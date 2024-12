„Die Provinz lebt“: inSi – Integration in Singen

Menschen zu helfen, die vielfach gezwunge­ner­maßen hier her gekommen sind – das gehört zu den großen Aufgaben dieser Ziele. Wollen Sie sich engagieren? In unserer Reihe „Die Provinz lebt“ stellen sich basisnahe Initiativen und Vereine vor, die sich für eine bessere, humanere, solidarische Zukunft einsetzen. Heute an der Reihe: der Verein inSi – Integration in Singen.

Name: inSi e.V. – Integration in Singen

Unser Anliegen: Wir wollen ein Dachverband sein für alle Zuwanderergruppen, Migrantenselbstorganisationen und im Bereich der Integration tätigen Institutionen in und um Singen.

Unser Ziel ist es, neu zugewanderten Menschen in Bereichen wie Sprache, Bildung, Arbeit und Wohnen zu helfen, Sprachrohr zu sein gegenüber den Entscheidungsträgern in allen Fragen der Integration und vor allem Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen mit dem Ziel, Verständnis, Respekt und Wertschätzung zwischen Menschen unterschiedlichster Herkunft zu fördern und so einen wichtigen Beitrag zu leisten für ein besseres Miteinander in Singen.

Wie wir arbeiten: Wir arbeiten in zehn Handlungsfeldern. Diese sind Sprache, Arbeit und Ausbildung, Bildung, Wohnen, Gesundheit, Bürgerschaftliches Engagement, Interkulturelle und Interreligiöse Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Vermittlung in Rechtsangelegenheiten, Patenschaften.

Uns gibt es seit Mai 2018

Wir sind derzeit 130 Mitglieder

Wir finanzieren uns durch: Spenden, Sachkosten- und Personalkostenbeiträge der Stadt Singen

Wir wünschen uns: Bisher läuft alles prima – wir freuen uns darauf, ab Sommer unsere Unterrichts- und auch Büroräume im Alten Zollhaus in Singen zu haben und so wichtige Anlaufstelle in diesem neuen Haus der Begegnung zu sein.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Da gibt es einige – vielleicht das große Treffen aller Zuwanderergruppen Singens im Bürgersaal des Rathauses unter Regie von inSi, wobei auch OB Häusler und Bürgermeisterin Seyfried teilgenommen haben – hoffentlich der Beginn einer neuen Tradition in Singen.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel die Bewältigung der bürokratischen Anforderungen, denen sich heutzutage ein Verein (der ja von Ehrenamtlichen geleitet wird) gegenübersieht. Auch führt die hohe Akzeptanz von inSi in und um Singen zu einer enormen zeitlichen Belastung des Vorstands.

Wir würden uns über Mitstreiter:innen freuen, und zwar deswegen, weil es noch enorm viel zu tun gibt und wir merken, wie sehr uns die Stadt und ihre Menschen brauchen.

Uns kann man hier erreichen: Geschäftsstelle inSi e.V., Freiheitsstrasse 2, 78224 Singen, Mo-Do 8–12 Uhr. Telefon 07731/85703.

Was es sonst zu sagen gibt: Bei inSi mitmachen lohnt sich für Menschen aller Altersklassen und Nationalitäten

Wir sind auch online präsent: www.integration-in-singen.de

