Kundgebung in Konstanz gegen Rechtsextremismus – für Zusammenhalt und Demokratie

Konstanz gegen Rechtsextremismus – für Zusammenhalt und Demokratie. In unserer Stadt ist kein Platz für Hass, Hetze und rechtsextreme Ideologien!

Hunderttausende gingen vergangenes Wochenende bundesweit wieder auf die Straßen, um gegen Rassismus und Rechtsextremismus zu demonstrieren. Es bewegt sich etwas im Land. Morgen, Mittwoch, ist auch in Konstanz eine große Demo geplant, die mittlerweile von vielen Organisationen und Initiativen unterstützt wird, wie nachfolgend zu erfahren ist.

Rechtsextremist*innen können nur aufgehalten werden, wenn sich die Zivilgesellschaft gegen menschenverachtende Ideologien stellt. Deshalb ruft ein breites Bündnis demokratischer Organisationen und Parteien am Mittwoch den 24. Januar um 18:00 Uhr zu einem Demonstrationszug mit Startpunkt im Herosé-Park auf. Gegen 19:00 Uhr ist eine Kundgebung am Münsterplatz geplant.

Es soll deutlich werden, dass in unserer Stadt kein Platz ist für Hass, Hetze und rechtsextreme Ideologien! Alle demokratischen Organisationen und Einzelpersonen sind herzlich eingeladen, sich an der Demonstration zu beteiligen und ein starkes Zeichen gegen verfassungsfeindliche Ideologien, Hass und Hetze zu setzen. Die Organisator*innen hoffen auf zahlreiche Teilnahme und ein vereintes Eintreten für die demokratischen Grundwerte unserer Gesellschaft. Beteiligte sind unter anderen, weitere werden hinzu kommen:

Bündnis90/Die Grünen Ortsverband Konstanz – CDU Konstanz – Die Linke Konstanz – FDP Konstanz – Freie Grüne Liste Konstanz – Freie Wähler Konstanz – Grüne Jugend Konstanz – Junges Forum Konstanz – Junge Union Konstanz – JuSos Konstanz – LINKE Liste Konstanz – SPD Konstanz – Sowie: Amnesty International Konstanz – Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen – Deutsch-Israelische Gesellschaft Bodensee-Region – Ernährungsrat Konstanz e.V. – Evangelische Erwachsenenbildung Bodensee – FridaysforFuture Konstanz – GEW Baden-Württemberg – Gesamtelternbeirat Konstanz – Hochschulgruppe Künstlerkollektiv – HSG Konstanz – JugendKultur e.V. – Contrast – Konstanzer Bürger:innenkonzil e.V. – Konstanzer Friedensinitiative – Konstanz gestalten e.V. – Kulturkiosk Schranke – Mahagoni Kollektiv e.V. – Miteinander in Konstanz e.V. – Queer Skate Club Konstanz – Regionauten Konstanz – Save me Konstanz – Sea-Eye Konstanz – Seebrücke Konstanz – Sozialistische Jugend Deutschlands/ Ortsgruppe Konstanz – Stolperstein-Initiative Konstanz – StudentsforFuture Konstanz – Swing in Konstanz e.V. – TERRE DES FEMMES – Menschenrechte für die Frau e.V. – Theater Konstanz – Ver.di Konstanz – vhs Konstanz – VVN-BdA Konstanz.

Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschaftler.

Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.



(Martin Niemöller)

Versammlung am 24. Januar 2024 – 18:00 Uhr im Herose-Park. Dann Demozug Richtung Münsterplatz. Dort findet gegen 19:00 Uhr die Kundgebung statt.

Text: MM/hr

Bild: Demoflyer