Klimastreik zur EU-Wahl

Im Rahmen des bundesweiten Klimastreiks am 31. Mai anlässlich der Europa- und Kommunalwahl wird auch in Konstanz demonstriert. Fridays for Future setzt sich mit Aktionen in der gesamten Republik für eine EU-weit konsequente und ambitionierte Klimapolitik ein. In Konstanz beginnt die Demonstration am 31.05. um 17 Uhr am Herosépark.

Hier der Aufruf der Klimaaktivist*innen:

„Während die Folgen der Klimakrise immer dramatischer werden, attackieren Rechte unsere Zukunft und Demokratie. Klimaschutz ist die Grundlage für eine erfolgreiche Wirtschaft, den Schutz unserer Lebensgrundlagen und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Für uns ist klar: Wer in der EU politische Verantwortung übernehmen will, braucht einen Plan fürs Klima. Wir gehen auf die Straße und fordern von allen EU-Politiker*innen effizienten Klimaschutz zur politischen Priorität zu machen”, erklärt Thorben Kleeh von Fridays for Future Konstanz.

Die Klimagerechtigkeitsbewegung fordert einen verbindlichen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern bis 2035 sowie mindestens eine Verdopplung der Klimainvestitionen bis 2030.

Im Hinblick auf die EU-Wahl mobilisiert Fridays for Future verstärkt junge Leute, da erstmals schon ab 16 Jahren gewählt werden kann. Die Europawahlen finden vom 6. bis 9. Juni statt, in Deutschland wird am 9. Juni gewählt.

Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erhitzt, gleichzeitig sind wir in keiner Weise adäquat vorbereitet – sondern heizen die Krise aktuell mit an. Die Klimakrise verdrängen zu wollen, befeuert die Katastrophen und blockiert den Weg für gute und gerechte Lösungen. Am 31.05. streiken wir, um die EU daran zu erinnern, dass es nicht reicht, sich als Klimavorreiter profilieren zu wollen, sondern jetzt echte Maßnahmen ergriffen werden müssen” ergänzt Lena Piskernik.

Die Demonstration wird vom Herosépark über die alte Rheinbrücke durch die Altstadt mit einer Zwischenkundgebung am Stephansplatz führen. Die Endkundgebung findet im Stadtgarten mit musikalischem Beitrag der Band „Artgerecht“ statt.

Text: FfF, Bild: Archiv