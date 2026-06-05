Kicken gegen Rassismus 2026: Jetzt anmelden!

„Kicken gegen Rassismus“ 2022 (Foto: © H. Reile)

Am Samstag, den 4. Juli 2026, findet auf dem Schänzle-Sportgelände in Konstanz wieder das Fußballturnier „Kicken gegen Rassismus“ statt. Unter dem Motto „Fußball verbindet Menschen in Konstanz“ bringt das ehrenamtlich organisierte Begegnungsturnier Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Lebensrealitäten zusammen und setzt so ein Zeichen für Vielfalt, Respekt und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die Veranstaltung wurde vom Café Mondial Konstanz e.V. initiiert und wird gemeinsam mit zahlreichen lokalen Initiativen, Vereinen und engagierten Einzelpersonen organisiert. Erwartet werden bis zu 24 Teams, die auf drei Spielfeldern gegeneinander antreten. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht sportliche Höchstleistungen, sondern Fair Play, Begegnung und das gemeinsame Miteinander. Mannschaften aus Vereinen, Firmen, Wohngruppen, Hobbymannschaften — alle sind willkommen. Wer Bock hat, kommt vorbei. Wer mitspielen will, meldet sich an.

Das jährlich stattfindende Turnier möchte Menschen zusammenbringen, die sich im Alltag oft nicht begegnen würden. Fußball dient dabei als gemeinsame Sprache, die die Spieler:innen und das Publikum unabhängig von Herkunft, Religion, Alter oder sozialem Hintergrund verbindet. Dabei richtet sich die Veranstaltung an alle, die sich für ein offenes und solidarisches Zusammenleben einsetzen möchten.

Neben dem Turnier wird wieder es ein Rahmenprogramm mit Essen, Getränken und Möglichkeiten zum Austausch geben. Das Begegnungsturnier wird vollständig ehrenamtlich organisiert und durch zahlreiche lokale Unterstützerinnen und Unterstützer ermöglicht.

Die Team-Anmeldung läuft bereits. Weitere Informationen zum Turnier, den Teilnahmebedingungen sowie zur Anmeldung finden sich hier.