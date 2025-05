Internationaler Museumstag 2025 in Singen und Konstanz

Eingang des Rosgartenmuseums

Am Sontag, 18. Mai 2025, laden wie jedes Jahr zahlreiche Museen zum Internationalen Museumstag ein. Unter dem Motto „The Future of Museums in Rapidly Changing Communities“ (Die Zukunft von Museen in sich schnell verändernden Gemeinschaften) können Besucher:innen auf verschiedene Aktionen und Führungen gespannt sein. Auch Singen und Konstanz sind wieder mit dabei.

Der Aktionstag wird seit 1977 jährlich vom International Council of Museums (ICOM) ausgerufen, um weltweit auf die gesellschaftliche Rolle der Museen aufmerksam zu machen. Museen übernehmen nicht nur Verantwortung für Kulturgüter, sondern fördern auch weltweit Verständigung, Toleranz und Vielfalt. Seit 1992 steht dieser Tag unter einem wechselnden Motto, das aktuelle gesellschaftliche Themen aufgreift. Das diesjährige ICOM-Motto betont die notwendige Einbindung technologischer, gesellschaftlicher und globaler Veränderungen in die Arbeit von Museen.

Die Eröffnung in Singen findet um 11:00 Uhr mit Oberbürgermeister Bernd Häusler im Kunstmuseum Singen statt. In diesem Jahr wird jedoch nicht nur der Internationale Museumstag gefeiert, sondern zeitgleich die Eröffnung von neuen Ausstellungen im Kunstmuseum Singen. Im Mittelpunkt des Programms steht somit die feierliche Eröffnung von gleich drei Ausstellungen, die von der Kunst der klassischen Moderne am Bodensee bis zur zeitgenössischen Kunst einen Bogen spannen. Im besonderen Fokus steht dabei die Bodenseehalbinsel Höri. Seit dem frühen 20. Jahrhundert war sie Zufluchtsort, Rückzugsraum und Inspirationsquelle für Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Generationen.

Am Nachmittag laden drei dialogische Führungen zu persönlichen „Blind-Dates“ mit der Kunst ein: Um 14:00 Uhr mit einer Kunstvermittlerin, um 15:00 Uhr mit der Museumsassistentin und um 16:00 Uhr mit dem Museumsleiter. Wer mag, der begleitet alle drei Führungen und entdeckt anhand der individuell ausgesuchten Kunstwerke die Ausstellungen auf ganz unterschiedliche Weise.

Parallel dazu bietet von 13:00 bis 17:00 Uhr das offene Museumsatelier die Gelegenheit zum Mitmachen. Unter dem Motto „Was bleibt? Eine experimentelle Kunsterinnerung“ erschaffen Besucherinnen und Besucher jeden Alters aus der Erinnerung heraus ihre eigene Version eines Kunstwerkes, das sie in den neu eröffneten Ausstellungen gesehen haben – ein kreativer Selbstversuch zwischen Wahrnehmung, Erinnerung und individueller Deutung.

Der Kunstverein Singen e. V. präsentiert sich von 13:00 bis 17:00 Uhr im Foyer des Kunstmuseums Singen. Vorstandsmitglieder geben einen Überblick über den Verein und einzelne Vereinsaktivitäten. Kunstinteressierte sind dazu eingeladen, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich für den Verein zu engagieren.

Am 18. Mai erwartet die Besucherinnen und Besucher des Hegau-Museums ein besonderes Highlight. Angeboten wird zu jeder vollen Stunde eine faszinierende Reise durch die Singener Innenstadt zu den archäologischen Fundstellen. Das Team des Hegau-Museums erzählt interessante Details zu den Funden. Für die kleinen Gäste gibt es im Museum zudem zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr Aktionen zum Mitmachen. Eine Anmeldung für die Führungen ist erforderlich, Anmeldeschluss ist der 16. Mai 2025 – freie Plätze können ggf. aufgefüllt werden: Tel.: 07731 85268 oder E-Mail: hegau-museum@singen.de.

Die Galerie Vayhinger öffnet ihre Türen zur Ausstellung REINHOLD ADT – Ordnungskonzepte „In una delle valigie rubate c`era il libro „simplify your life“ (in einem der geklauten Koffer war das Buch „Vereinfache Dein Leben“). Das MAC Museum Art & Cars öffnet bei freiem Eintritt das MAC1 und bietet um 14:00 Uhr eine Führung durch das Museum an.

Um 17:00 Uhr findet mit dem Museumsleiter des Kunstmuseums Singen, Christoph Bauer, im Singener Rathaus eine Führung zum Wandbild „Krieg und Frieden“ von Otto Dix statt. Treffpunkt ist am Haupteingang des Rathauses.

Am Internationalen Museumstag können Interessierte zudem die Wurzeln der Würze kennenlernen und sich auf eine Zeitreise mit Julius Maggi begeben. Um 14:00 Uhr und um 15:30 Uhr werden im Maggi-Museum zwei kostenlose Führungen angeboten. Für die Führungen im Maggi-Museum ist eine Anmeldung zwingend notwendig (Anmeldeschluss ist der 16. Mai 2025). Kulturbüro Singen, Tel.: 07731 85125 oder E-Mail: kulturbuero@singen.de.

Um 12:00 Uhr und um 13:00 Uhr führen Singener Maler:innen durch die neue Ausstellung der Stadtgartengalerie (hinter der Stadthalle). Der Eintritt zu allen Veranstaltungsorten und Angeboten ist frei! Das komplette Singener Programm finden Interessierte unter erlebe.singen.de.

Der Internationale Museumstag in Konstanz

Unter dem Motto „Baden-Württemberg spinnt“ finden im Rosgartenmuseum von 10 bis 17 Uhr zwei Kurzführungen zu „Textilien in der Archäologie” statt. Die Anthropologin Carola Berszin berichtet um 10:15 Uhr und 11:00 Uhr über die Bedeutung von Textilienfunden in der archäologischen Praxis. Maximale Teilnehmerzahl pro Führung sind 25 Personen, Treffpunkt ist die Kasse des Rosgartenmuseums. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eintritt ins Rosgartenmuseum und die Teilnahme an der Führung sind kostenlos.

Auch in die Sonderausstellung „Maskeraden – als die Fasnacht noch Fasching hieß“ ist der Eintritt am „Internationalen Museumstag“ frei. Die Ausstellung ist im Richentalsaal im Kulturzentrum am Münster, Richentalsaal (Erdgeschoss) zu sehen. Auch der Eintritt in die Städtische Wessenberg-Galerie ist am Sonntag frei.

Museumsfest im Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg (ALM)

Auch das ALM Baden-Württemberg lädt im Rahmen des Internationalen Museumstags am Sonntag von 10 bis 17 Uhr herzlich zum großen Museumsfest ein. Von 10:30 Uhr bis 16:30 Uhr stehen die „Alamannen“ im Fokus. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein spannendes Programm für die ganze Familie. Der Eintritt sowie sämtliche Führungen sind an diesem Tag frei.

Zahlreiche Mitmachaktionen, Vorführungen und Führungen laden dazu ein, die Zeit der Alamannen hautnah zu erleben. Ob Handwerk, Mode, Waffen, Spiel oder Handel – das vielfältige Angebot bietet für jeden etwas. Besucherinnen und Besucher können nicht nur zuschauen, sondern auch selbst aktiv werden, z. B. beim Herstellen von Glasperlenarmbändern, beim historischen Spinnen und Färben oder scharfen Schüssen auf die Burg der Kinder-Katapultschießbude. Vorsicht, hier wird mit Süßem zurückgeschossen! Ein besonderes Highlight ist die Living-History-Gruppe „Bodanohuntari“, die den Alltag der Alamannen lebendig werden lässt. Das Spektrum reicht von der Fertigung von Kleidung und Lederarbeiten bis hin zur Herstellung von Leuchtmitteln sowie der Präsentation von Waffen und Werkzeugen.

Außerdem zeigt die Expertin für frühmittelalterliche Perlen, Maren Siegmann, wie die bunten Glasperlen früher hergestellt wurden. Ein neu gestalteter Raum der Dauerausstellung widmet sich den Alamannen und wird an diesem Tag im Rahmen von Führungen vorgestellt. Mit Süßem, Salzigem und Getränken ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Bei schönem Wetter gibt es Sitzgelegenheiten im Freien.

MMs; Bild: Rosgartenmuseum (Screenshot Google Streetview)