Demo am Samstag: „Gerechtigkeit für Lorenz A. – Stoppt Polizeigewalt!“

Lorenz A. starb in der Nacht zum 20. April 2025 in Oldenburg. Laut Medienberichten wurde der 21-Jährige nach einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek von einem Polizisten erschossen. Am Samstag findet zu seinem Gedenken in Konstanz eine Demonstration gegen Polizeigewalt statt.

Die Versammlung wird von der Linksjugend [’solid] Konstanz organisiert, die laut ihrer Pressemitteilung um 13:12 Uhr mit einer kurzen Kundgebung auf dem Münsterplatz beginnt. Von dort aus bewegt sich der Demonstrationszug über die Laube und die Fahrradbrücke zum Benediktinerplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfindet.

Weiter heißt es in der PM: „Lorenz A. wurde von einem Polizisten in Oldenburg erschossen. Er war auf der Flucht vor der Polizei, nach einer Auseinandersetzung vor einem Club, bei dem er auch Pfefferspray gegen die Polizist:innen verwendet hatte. Doch nichts davon rechtfertigt die darauffolgenden, tödlichen vier Schüsse. Lorenz A. ist kein Einzelfall. Sein Tod ist das Ergebnis rassistisch motivierter Polizeigewalt. Diese Gewalt hat System und das wollen wir nicht weiter zulassen. Wir fordern Gerechtigkeit für Lorenz, lückenlose Aufklärung und das Bekämpfen systematischer Polizeigewalt. Wir können nicht zulassen, dass sich solche Gewalttaten wie an Lorenz A. wiederholen und die rassistische Unterdrückung durch die Polizei weiterhin besteht“.

Die Linksjugend fordert verpflichtende Bodycams für Polizist:innen, die Bekämpfung rechter und rassistischer Strukturen innerhalb der Polizei und unabhängige Aufklärung. „Unsere Stimme ist das Einzige, was uns bleibt. Wir dürfen nicht schweigen. Wir fordern Gerechtigkeit. Wir fordern lückenlose Aufklärung. Und wir fordern einen tiefgreifenden Wandel in den Strukturen, in der Ausbildung, in der Haltung. Weil kein Mensch durch die Hände der Polizei sterben sollte. Niemals“, sagt Enea von Stechow, Mitglied der Linksjugend [’solid] Konstanz.

Mit der Demonstration am 17. Mai fordern die Aktivist:innen Gerechtigkeit für Lorenz und wollen so ein Zeichen gegen Polizeigewalt setzen.

MM; Bild Linksjugend [’solid] Konstanz