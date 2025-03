Internationaler Frauentag 2025: Bildet Banden!

Unter diesem Motto hat die Chancengleichheitsstelle der Stadt Konstanz zusammen mit vielen weiteren Vereinen und Initiativen aus der Region wieder ein umfangreiches und sehenswertes Programm zum „Internationalen Frauentag“ auf die Beine gestellt. Nachfolgend weisen wir auf einige interessante Veranstaltungen und Termine zum 8. März in unserer Region hin.

Los geht es mit einer Lesung der Soziologin und Sachbuchautorin Franziska Schutzbach am 7. März um 18:00 Uhr im Wolkensteinsaal. „Revolution der Verbundenheit“, so der Titel ihres Buches, beschreibt zahlreiche fesselnde Beispiele aus der Vergangenheit und Gegenwart und zeigt auf, wie Frauen trotz Spaltung und Differenz durch ihre Beziehungen Revolutionen ermöglicht haben. Weil sie sich verbündeten, befreundeten und gemeinsam kämpften, wurden patriarchale Strukturen in Alltag und Politik gelockert. Schutzbach beschreibt anschaulich, was möglich ist, wenn Frauen sich an anderen Frauen orientieren.

Im Anschluss an die Lesung und Diskussion folgt die „Lange Nacht des Feminismus“ – ein Markt der Möglichkeiten anlässlich des Frauen*kampftags, der bis in die Nacht dauern wird. Auf dieser zentralen gemeinsamen Veranstaltung wird es Kurzweiliges und Nachdenkenswertes geben, zum Zuhören und Mitmachen, Netzwerken und Chillen. Mit dabei sind u. a. Catcalls of Konstanz, das Mahagoni Kollektiv und die Initiative Nachtlicht.

Am 8. März veranstalten die Kantine und der KULA sowie das Mahagoni Kollektiv im Neuwerk den FINTA*-Kunstmarkt. Lokale Künstler:innen verkaufen hier ihre Werke – ob Kleidung, Gemälde, Keramik oder anderes Handgemachtes, ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Frauen sind auf dem Kunstmarkt nicht selten benachteiligt, sie kämpfen gegen unsichtbare patriarchale Barrieren, wie zum Beispiel den erschwerten Zugang zu entsprechenden Netzwerken.

Ebenfalls am Samstag startet ab 17:30 Uhr eine Demonstration unter dem Motto „Patriarchat zerschlagen – nicht reformieren! Kapitalismus abschaffen!“ im Herosépark. Dazu aufgerufen haben u. a. das Feministische Antifaschistische Kollektiv (FAK), Catcalls of Konstanz, die Vereine Belladona und Frauen helfen Frauen in Not.

Und abends ab 20 Uhr in den KULA und die Kantine: Die Feier BLOOM beginnt am 8. März um 20 Uhr im Joseph-Belli-Weg mit einem Live-Konzert von Paulinko, die die Bühne für musikalische Vielfalt eröffnen und pulsierenden Synthpop mit einer klaren Botschaft gegen patriarchale Strukturen verschmelzen. Gemeinsam soll ein Zeichen gesetzt werden: Feminismus blüht – kraftvoll und unaufhaltsam. Ab 22 bzw. 23 Uhr laden KULA und die Kantine dann zum Feiern ein: Die Partys stehen ganz im Zeichen der FINTA*-Künstlerinnen, die mit Live-Musik und DJ-Sets für einen runden Abschluss des Internationalen Frauentags sorgen wollen.

Frauentag weltweit: Traditionen, Geschichten, Perspektiven

Der Internationale Frauentag wird überall auf der Welt unterschiedlich begangen und hat von

Land zu Land eine andere Bedeutung. Über die verschiedenen Traditionen erzählen Frauen aus Konstanz im Rahmen des Café International im PechaKucha-Format. PechaKucha ist eine kurze und dynamische Präsentationsform. Jede Präsentation dauert maximal 20 Folien à 20 Sekunden. Die Veranstaltung findet am 19. März um 16 Uhr im Quartierszentrum Tannenhof statt.

Es gibt noch viele weitere Events rund um den Weltfrauentag, wie z. B. eine Benefiz-Film-Matinee über die Opernsängerin Maria Callas am 9. 3. im CineStar, Improtheater ebenfalls am 9. 3. im St. Johann, telefonische Berufsberatung zur Qualifizierung und Weiterbildung am 11. 3., „Frauen mit Migrationsbiographie ergreifen das Wort“ am 12. 3. im Ratssaal, ein Impulsvortrag zum Schwangerschaftsabbruchsrecht am 13. 3. im Konzil und ein buntes Programm aus Kurzfilmen von jungen Regisseur:innen zum feministischen Kampftag am 13. 3. im Zebra.

Nicht zu vergessen natürlich das traditionelle und allseits beliebte „Internationale Frauenfrühstück“ am 15. März im Treffpunkt Petershausen um 11 Uhr. Alle Informationen zu den genannten und reichlich weiteren Terminen in Konstanz finden sich hier.

Veranstaltungen in Singen und der Region

Auch in Singen und im Landkreis Konstanz wird zum Internationalen Frauentag mit verschiedenen Aktionen wieder ein „starkes Zeichen für Gleichstellung und Vernetzung“ gesetzt. Zahlreiche Akteurinnen und Akteure aus Vereinen, Institutionen und Kommunen positionieren sich mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm deutlich für Gleichberechtigung, Sichtbarkeit und gesellschaftliche Teilhabe von Frauen.

Von Workshops, Vorträgen und Diskussionen über kulturelle Veranstaltungen bis hin zu Begegnungs- und Vernetzungsformaten – das Programm vom 6. März bis 3. April 2025 lädt zum Austausch ein und setzt inspirierende Impulse.

Hier einige Highlights:

– Frauen in der Stadtgeschichte (6. März, 19 Uhr, Stadtarchiv Singen): Der Themenabend „Fräuleinabend“ beleuchtet das Wirken von Frauen in der Geschichte Singens – ergänzt durch eine Lesung aus historischen Aufzeichnungen.

– Frauenfrühstück und Netzwerktreffen (7. und 12. März, verschiedene Orte in Singen): Mehrere Frühstücksangebote laden Frauen zum offenen Austausch und zur Vernetzung in gemütlicher Atmosphäre ein.

– Mental Load und finanzielle Unabhängigkeit (8. und 11. März, Bildungszentrum Singen und Online): Ein Vortrag von Laura Fröhlich zeigt Wege auf, wie Frauen ihren Mental Load reduzieren können. Zudem gibt es einen Online-Vortrag zur finanziellen Selbstbestimmung für Frauen.

– FEMPOW-Mini-Disco: Frauen feiern sich selbst (8. März, 17 bis 20 Uhr, Quartiersbüro Innenstadt, Singen): Eine Tanzfläche nur für Frauen: Mit mitreißenden Beats von Frauen für Frauen wird der Weltfrauentag gefeiert.

– Tanztheater gegen sexuelle Übergriffe (19. März, 19 Uhr Ekkehard-Realschule Singen): Ein packendes Tanztheater zum Thema sexuelle Gewalt, gespielt und getanzt vom Ensemble des Uni-Theaters Konstanz.

– Stalking erkennen, verstehen, begegnen (14. März, 10 Uhr Online): Eine Online-Veranstaltung für Betroffene und Fachkräfte.

– Künstlerinnen im Rampenlicht (18. März, 18 Uhr, Kunstmuseum Singen): Ein Themenabend stellt bedeutende weibliche Künstlerinnen und ihre Werke vor.

Das vollständige Programm für Singen und Umgebung kann hier online abgerufen werden.

MM/ans. Bild: © Stadt Konstanz