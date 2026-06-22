Indigener Frauenchor „As Karuana“ zu Gast in Konstanz

Vom 26. Juni bis zum 1. Juli 2026 besucht der politische Frauenchor des Volkes der Borari „As Karuana“ Konstanz. Im Rahmen ihrer Europa-Tournee bringen die indigenen Künstlerinnen und Aktivistinnen ihr jahrtausendealtes Wissen, ihre Musik, Kultur und ihren gewaltfreien Widerstand für den Schutz des Regenwaldes hierher.

Der Besuch hat eine besondere Bedeutung: 2019 beschloss der Konstanzer Gemeinderat eine offizielle Klimapartnerschaft mit dem Volk der Borari. Diese Partnerschaft steht auch heute noch für das gemeinsame Engagement zur Förderung von Natur- und Klimaschutz, zum Austausch von Kultur, Bildung sowie von traditionellem Wissen. In Kooperation mit dem Verein Proamazonia Konstanz finanziert die Stadt verschiedene Projekte, die der Verein in Brasilien koordiniert und beispielsweise bewusstseinsbildende Veranstaltungen organisiert.

Gemeinsam für den Schutz des Regenwaldes

As Karuana aus Brasilien unternehmen immer wieder Reisen in europäische Städte, um auf ihren friedlichen Kampf für den Erhalt ihres Lebensraums aufmerksam zu machen. Es sind Notrufe. Die Aktivistinnen nahmen u. a. auch am World Child Forum teil und geben öffentliche Vorträge. Sie bitten dringend um solidarische Hilfe – wie zum Beispiel Trinkwasser für ihre Völker. Der Wald brennt, die Wassertemperatur in den Flüssen beträgt über 32 Grad. Menschen und Tiere sterben. Die Situation ist verheerend und spiegelt die schwere humanitäre Krise im Amazonasgebiet wider.

Die extreme Trockenheit der Flüsse, das Sterben von Fischen und Wassertieren, der Mangel an Trinkwasser und die hohe Luftverschmutzung sind Ausdruck der tiefgreifenden Klimaveränderungen, mit denen die Menschen im Amazonasgebiet konfrontiert sind. Deswegen sind die Spenden so wichtig, die bei den verschiedenen Veranstaltungen gesammelt werden.

Das Programm in Konstanz umfasst mehrere Veranstaltungen: Am Freitag, 26. Juni, stellen „As Karuana“ im Café Mondial von 18 bis 20 Uhr die Welt der Borari vor. Am Samstag, 27. Juni, treten sie ab 18 Uhr in der Konzertmuschel im Stadtgarten beim Benefizkonzert der Trinkwasser-Initiative Konstanz auf. Als Rahmenprogramm wird am Sonntag, 28. Juni, um 15 Uhr eine musikalische Amazonasreise für Familien im Palmenhaus Paradies veranstaltet. Um 19 Uhr gibt dann der politische Frauenchor ein Konzert im Kulturzentrum K9. Am Dienstag, 30. Juni, findet von 19 bis 21 Uhr ein Musik- und Tanzworkshop zur Curimbó-Tradition im Tanzraum Forrówelt statt. Den Abschluss bildet am 1. Juli von 18 bis 20:30 Uhr ein Workshop zum gewaltfreien Widerstand beim Kanu-Club Konstanz. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei (Anmeldung unter konstanz@proamazonia.de), die Aktivistinnen freuen sich aber über Spenden.

Die Veranstaltungen werden von ProAmazonia Konstanz e.V. in Kooperation mit der Eine-Welt-Promotorin Monika Sarkadi organisiert. Partner und Unterstützerinnen sind die Stadt Konstanz, das Café Mondial, der BUND Konstanz, PAKT e.V. Freiburg und Capoeira Besouro Preto.

Alle Infos zu den Veranstaltungen können hier aufgerufen werden.

Foto: AS KARUANA