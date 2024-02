In dieser Gesellschaft brodelt es … und die Schulsozialarbeit ist bedroht

Bourdieu, Pierre 1997: Neo-Liberalismus als konservative Restauration – Das Elend der Welt, der Skandal der Arbeitslosigkeit und eine Erinnerung an die Sozialutopie Ernst Blochs, Rede anlässlich der Verleihung des Ernst-Bloch-Preises der Stadt Ludwigshafen, https://www.praxisphilosophie.de/bourdieu_praxiskonzept.pdf; aufgerufen am 17.01.2024.

Bourdieu, Pierre 1998: Gegenfeuer. Wortmeldungen im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale Invasion. Konstanz: UVK.

Gillies, Peter 2000: marktwirtschaft.de Bad Homburg: Frankfurter Institut Stiftung Marktwirtschaft und Politik.

Hickel, Rudolf 2023: Kritik Schuldenbremse von Anfang an – Pionier Axel Troost, 25.11.2023, https://www.alternative-wirtschaftspolitik.de/de/article/10656854.kritik-schuldenbremse.html, aufgerufen am 15.01.2024.

Kröll, Tobias 2003: Rodenstock, Randolf: Chancen für Alle. Die Neue Soziale Marktwirtschaft . https://www.linksnet.de/index.php/rezension/18946, aufgerufen am 17.01.2024.

Kröll, Tobias 2021: Das marktzentrierte Weltbild und seine Auswirkungen. In: https://oxiblog.de/das-marktzentrierte-weltbild-und-seine-auswirkungen/; aufgerufen am 17.01.2024.

Kröll, Tobias 2023: Gegenfeuer 25. Norderstedt: BoD.

Kröll, Tobias/Löffler, Volker 2004: Exklusionsmanagement: Soziale Arbeit im Neoliberalismus. In: Das Argument 256/2004, S.534- 541; auch veröffentlicht in Kröll 2023. Im Internet: https://www.linksnet.de/artikel/24907; aufgerufen am 16.01.2024.

Landesrechnungshof Baden Württemberg 2023: Denkschrift 2023 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg; https://rechnungshof.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/Denkschriften/ Denkschrift_2023/Denkschrift_2023.pdf; aufgerufen am 17.01.2024.

Lindner, Christian 2024: „Alle müssen einen Beitrag leisten“ https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/tagesthemen-lindner-landwirte-100.html, aufgerufen am 17.01.2024.

Negt, Oskar 2010: SPIEGEL-Gespräch „In dieser Gesellschaft brodelt es“. Der Philosoph Oskar Negt über die Risse in der Sozialordnung, die Notwendigkeit politischer Bildung und die Spannung zwischen Wirklichkeit und Utopie https://www.spiegel.de/spiegel/a-710880.html, aufgerufen am 15.01.2024.

Negt, Oskar 2016: Der politische Mensch. Demokratie als Lebensform. Göttingen: Steidl

OXFAM 2024: Oxfam-Bericht zur sozialen Ungleichheit. Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt, fünf Milliarden Menschen sind ärmer geworden // Superreiche und Konzerne profitieren von Inflation, Kriegen und Pandemie, während die meisten Menschen unter den Folgen leiden. https://www.oxfam.de/presse/pressemitteilungen/2024-01-15-oxfam-bericht-sozialen-ungleichheit-0, aufgerufen am 17.01.2024. Papst Franziskus 2013: Apostolisches Schreiben Evangelii Gudium; https://www.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html; aufgerufen am 17.01.2024.

***

1 Titelzeile: Nach dem SPIEGEL-Interview mit Oskar Negt (2010); https://www.spiegel.de/spiegel/a-710880.html; aufgerufen am 15.01.2024.

2 https://www.lifepr.de/pressemitteilung/diakonisches-werk-der-evangelischen-kirche-in-wuerttemberg-ev-stuttgart/schulsozialarbeit-in-langjaehrig-bewaehrter-form-gefaehrdet-landesverbaende-schlagen-alarm/boxid/969508; aufgerufen am 17.01.2024.

3 https://rechnungshof.baden-wuerttemberg.de/veroeffentlichungen/denkschriften/aktuelle-denkschrift/; aufgerufen am 17.01.2024.

4 Siehe: Tobias Kröll 2021: Das marktzentrierte Weltbild und seine Auswirkungen. In: https://oxiblog.de/das-marktzentrierte-weltbild-und-seine-auswirkungen/, aufgerufen am 17.01.2024.

5 Papst Franziskus 2013, Absatz 59: „Wenn die lokale, nationale oder weltweite Gesellschaft einen Teil ihrer selbst in den Randgebieten seinem Schicksal überlässt, wird es keine politischen Programme, noch Ordnungskräfte oder Intelligence geben, die unbeschränkt die Ruhe gewährleisten können. Das geschieht nicht nur, weil die soziale Ungleichheit gewaltsame Reaktionen derer provoziert, die vom System ausgeschlossen sind, sondern weil das gesellschaftliche und wirtschaftliche System an der Wurzel ungerecht ist. Wie das Gute dazu neigt, sich auszubreiten, so neigt das Böse, dem man einwilligt, das heißt die Ungerechtigkeit, dazu, ihre schädigende Kraft auszudehnen und im Stillen die Grundlagen jeden politischen und sozialen Systems aus den Angeln zu heben, so gefestigt es auch erscheinen mag.“

6 Oskar Negt ist Vertreter der 2. Generation der kritischen Theorie der „Frankfurter Schule“. Er studierte bei Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, war in der 1968er Zeit Assistent von Jürgen Habermas und hatte bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2002 den Lehrstuhl für Soziologie an der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover. Negt engagierte sich unter anderem für Gewerkschaften und alternative Schulen.

7 https://www.tagesschau.de/inland/demokratie-gefaehrdet-umfrage-deutschland-100.html; aufgerufen am 15.01.2024. Dilettantisches Verhalten vieler Politikerinnen und Politiker während der Corona-Krise, sowie „Masken-Deals“ haben sicher ihren Beitrag dazu geleistet und manche sehen vermutlich die Demokratie aus anderen Gründen gefährdet: Sie sind es nicht gewohnt, im Widerspruch zur Politik zu sein und halten dies nicht aus. Solche Menschen neigen dann vermutlich zu einfachen Erklärungsmustern und Verschwörungstheorien.

8 Und zwar von allen Regierungen. Siehe dazu auch Tobias Kröll 2013: Arbeitnehmersolidarität im neoliberalen Strukturwandel; https://www.alternative-wirtschaftspolitik.de/de/article/320.tobias-kr%C3%B6ll.html, aufgerufen am 17.01.2024, Erstveröffentlichung in: Billmann, Lucie/Held, Josef 2013: „Solidarität in der Krise – Gesellschaftliche, soziale und individuelle Voraussetzungen solidarischer Praxis. Wiesbaden: Springer.

9 – aber von Grund auf falsch verteilten –

10 http://www.dbsh.de/beruf/definition-der-sozialen-arbeit.html; aufgerufen am 17.01.2024.

11 Die Metapher verwendet Bourdieu mit Bezug auf die Soziologie und/oder Sozialarbeit z.B.in seinem Text „Warnung vor dem Modell Tietmeyer“ in Bourdieu 1998) oder in seiner oben zitierten Rede zur Verleihung des Ernst-Bloch-Preises der Stadt Ludwigshafen 1997.

12 Siehe dazu meine Rezension in Das Argument, Heft 4/5 2003, S. 270ff; https://www.linksnet.de/index.php/rezension/18946

13 Der Hardcore-Neoliberale Peter Gillies (2000: 51) verunglimpfte die Sozialarbeit zur Jahrtausendwende: »Neben der Political Correctness gibt es gesellschaftliche Gruppen, die am Bild der Armutsgesellschaft ein spezielles Interesse haben. Die Wohlfahrtsverbände sind mit rund einer Million Mitarbeiter ein gewaltiger Arbeitgeber, eine Wachstumsbranche. Sie haben am „Millionenheer der Armen“ ein – wie ein Ökonom es umschrieb – schlichtes Beschäftigungs- und Umsatzinteresse. Denn je bedrohlicher die Lage ausschaut, desto höher ist die Nachfrage nach wohlfahrtsstaatlichen Leistungen. Das Heer der Helfer, Betreuer, Beauftragten, Sozialarbeiter, Pädagogen definiert durch seinen Armutsbegriff seine Arbeitsplätze. Das Personalangebot schafft sich die Nachfrage.« Wenn dieser Vorwurf zum Teil der Wahrheit entspricht, liegt das vor allem daran, dass durch neoliberale Reformen dieser wichtige Bereich der Daseinsvorsorge „vermarktlicht“ wurde und zunehmend allgemeingesellschaftliche Aufgaben der Konkurrenz privater Träger übergeben wurden, wobei in der Regel der billigste Anbieter den Zuschlag bekommt. Dadurch werden auch die Löhne gedrückt. Neoliberale gehen jedoch in ihren Grundannahmen davon aus, dass durch solche Konkurrenz „am Markt“ („Wettbewerb“) immer das beste Ergebnis herauskommt. Die betroffene Klientel setzt sich in der Regel aus Menschen zusammen, die keine „Kunden“ sind, wie in der betriebswirtschaftlichen Logik behauptet wird. Sie können nicht zwischen Angeboten wählen (siehe dazu auch den Beitrag zu Exklusionsmanagement: Kröll/Löffler 2004, enthalten in: Kröll 2023, online: https://www.linksnet.de/artikel/24907).

14 Vgl: Kröll 2021: Das marktzentrierte Weltbild und seine Auswirkungen. In: https://oxiblog.de/das-marktzentrierte-weltbild-und-seine-auswirkungen/; aufgerufen am 17.01.2024.

15 Die Zusammenfassung wirkt relativ harmlos, birgt aber enorme Brisanz: „Seit 2012 fördert Baden Württemberg die Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen. Das jährliche Fördervolumen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, von anfangs 15 Mio. Euro auf 43 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2024. Gefördert werden die Personalkosten für Schulsozialarbeiter.Durch die regelmäßige Erhöhung der Fördermittel konnte das Land bislang jeden eingehenden Antrag bewilligen. Landeseinheitliche Kriterien, um einen Bedarf für eine Förderung festzustellen, gibt es nicht. Die unterschiedlichen Voraussetzungen von Schulstandorten, die sozioökonomischen Faktoren der Schulen und Quartiere sowie die Zusammensetzung der Schülerschaft berücksichtigt das Förderprogramm nicht. Das Land wäre damit aktuell nicht in der Lage, bei der Förderung zu priorisieren. Dies wird aber voraussichtlich erforderlich, wenn das Land Bundesmittel im Rahmen des „Startchancen“-Programms einsetzen will.“ https://rechnungshof.baden-wuerttemberg.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/ wegweiser-zur-denkschrift-2023-rechnungshof-baden-wuerttemberg-praesentiert-die-denkschrift-2023/, Beitrag 14; aufgerufen am 17.01.2024.

16 Zu „solidarischem Gemeinwesen“ gibt es keine Ideen in der vorherrschenden ökonomischen Wissenschaft. Es wird ignoriert oder einfach davon ausgegangen, dass im Grunde „rechtschaffene“ Menschen und ein funktionierendes Gemeinwesen schon da sind und dass „der Markt“ in der Regel alles zum Besten wendet.

17 https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_109.html; aufgerufen am 15.01.2024.

18 Von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik wurde die sogenannte „Schuldenbremse“ von Anfang an kritisiert: https://www.alternative-wirtschaftspolitik.de/de/article/10656854.kritik-schuldenbremse.html, aufgerufen am 15.01.2024.

19 Die „zunehmende soziale Ungleichheit stellt Gesellschaften vor immer größere Zerreißproben. Sie verstärkt geschlechtsspezifische und rassistische Diskriminierungen, sie untergräbt die Demokratie und trägt maßgeblich dazu bei, dass die Klimakrise sich zu einer Katastrophe ausweitet.“, sagte jüngst die Oxfam-Vorsitzende Serap Altinisik („https://www.oxfam.de/ueber-uns/publikationen/bericht-soziale-ungleichheit-2024, aufgerufen am 15.01.2024).“ Die Ungleichverteilung der Einkünfte ist die Wurzel der sozialen Übel“, formulierte Papst Franziskus.https://www.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Wirtschaft_und_Verteilung_der_Eink%C3%BCnfte; Absatz 202, aufgerufen am 15.01.2024.