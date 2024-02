Alaaf, Alaaf, Narro, Helau! Auf Empfehlung des Konstanzer Oberbürgermeisters Uli Burchardt (rechts im nebenstehenden Bild) steht das öffentliche Leben während der Narrentage weitgehend still. Ausnahmsweise beugen wir uns seinem Wunsch, legen unsere Stirn in Falten und verschwinden darin. Am Aschermittwoch lesen wir uns dann wieder. Bis dahin gilt: Friede allen Narrennasen und denkt an Eure Leber.

Red.