Heute öffnet die Saatgutbibliothek wieder

Die städtische Saatgutbibliothek in der Konstanzer Bücherei © Stadt Konstanz

Eine Saatgut-Bibliothek ist eine Bibliothek, in der statt Büchern sortenreines Saatgut, beispielsweise für Tomaten oder Wildblumen, ausgeliehen und später wieder in den Leih-Kreislauf zurückgebracht werden kann. Ab dem 3. Februar 2026 können Interessierte in der Konstanzer Stadtbibliothek wieder Pflanzensamen ihrer Wahl „ausleihen“.

Solange der Vorrat reicht, können Hobbygärtner:innen auf der zweiten Etage der Stadtbibliothek kostenlos bis zu drei Tütchen sortenreines Saatgut von Kräutern, (Wild-)Blumen, Frucht- oder Blattgemüse „entleihen“, wie die Stadt Konstanz in einer aktuellen Pressemitteilung schreibt. Diese Pflanzen können dann zu Hause auf dem Balkon oder im Garten angebaut werden. Nach der Ernte bzw. dem Verblühen sollen einige Samen gesammelt sowie getrocknet werden und in die Saatgutbibliothek zurückgebracht werden, um den „Leihkreislauf“ aufrechtzuerhalten. Auf diese Weise leistet die Stadtbibliothek einen Beitrag zum Erhalt alter, traditioneller Pflanzensorten.

Das Projekt wird durch den „Konstanzer Klimafonds“ finanziell unterstützt, der 2022 im Rahmen der städtischen Klimaschutzstrategie für mehr Nachhaltigkeit ins Leben gerufen wurde. Nach einer Vorbereitungsphase konnten in den Jahren 2023 bis 2025 insgesamt elf gemeinnützige Klimaschutzprojekte mit Mitteln aus dem Fonds unterstützt werden, darunter die Klimabäume-Aktion, der Konstanzer Ernährungsrat, der „Urban Garden“ des BUND Konstanz und die Aktion „(LED-)Licht An!“ im Stadttheater Konstanz.

Ein weiteres Förderprojekt in diesem Rahmen ist die Saatgutbibliothek der Stadtbibliothek, die Bürgerinnen und Bürger einmal im Jahr kostenlos nutzen können. Das Projekt läuft laut dem aktuellen, 13. Klimaschutzbericht der Stadt Konstanz erfolgreich und soll bis mindestens 2027 weitergeführt werden. Bisher beläuft sich die Förderung auf rund 3656 Euro.