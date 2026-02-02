Südkurier lädt Linke ein – und dann wieder aus

Lars Hofmann, Landtagswahlkandidat der Linken Konstanz (Bild: © Tobias Braun)

Am 8. März 2026 wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Kurz davor, am 24. Februar, bittet der Südkurier die jeweiligen Kandidat:innen zur öffentlichen Podiumsdiskussion ins Bodenseeforum. Doch bei der Auswahl der Teilnehmenden misst der Südkurier nicht zum ersten Mal mit zweierlei Maß.

Derzeit sind mit CDU, Grünen, SPD, AfD und FDP fünf Fraktionen im Stuttgarter Landtag vertreten. Die aktuellen Umfragewerte sehen die SPD bei derzeit mageren 8 Prozent und die FDP muss sogar in ihrem Stammland Baden-Württemberg um den Wiedereinzug fürchten. Die Linke hingegen steht seit Monaten bei soliden 7 Prozent und wird somit voraussichtlich erstmals in den baden-württembergischen Landtag einziehen. Außerdem verzeichnet die Linke im Kreis Konstanz einen starken Mitgliederzuwachs. Grund genug also für den Südkurier, den Linke-Kandidaten für den Wahlkreis Konstanz, Lars Hofmann, zur Podiumsdiskussion am 24. Februar ins Bodenseeforum einzuladen. Zumindest vorerst.

Fehler im Hinterkopf

Aber dann kam von Lokalchefin Isabelle Arndt die Absage an Lars Hofmann per E-Mail: „Mir ist bei den Einladungen für das Südkurier-Podium leider ein Fehler unterlaufen. Es werden nur die Parteien vertreten sein, die bereits im Landtag sitzen. Ich hatte da den Bundestag im Hinterkopf und habe daher die Einladung an Sie als Kandidierenden für die Linke ausgesprochen, muss diese aber leider zurückziehen“. Dafür bittet Frau Arndt „um Verständnis“ und versichert: „Abseits einer Podiumsdiskussion wird es natürlich eine Berichterstattung über Sie als Kandidierenden geben, nur in anderer Form.“

Diese Begründung ist allerdings ziemlich schräg und wenig glaubhaft. Denn 2017, kurz vor der damaligen Bundestagswahl, durfte Walter Schwaebsch, Kandidat für die rechtsextreme AfD, bei einer Südkurier-Podiumsdiskussion ausführlich seine rassistischen und wirren Thesen vortragen. Und das, obwohl die AfD zu dieser Zeit noch gar nicht im Bundestag vertreten war. Seemoz bat Frau Arndt für diese Ungleichbehandlung um eine Erklärung, leider ergebnislos.

Linke erwägt rechtliche Schritte

Die Ausladung ihres Kandidaten Lars Hofmann will die Linke nicht hinnehmen und schickte ein Protestschreiben an Isabelle Arndt. „Ihr geplantes Südkurier-Podium dient erkennbar der politischen Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld der Landtagswahl (…). Maßgeblich ist daher nicht die vergangene Zusammensetzung des Landtags, sondern ganz im Gegenteil die aktuelle und zukünftige Wahlentscheidung hinsichtlich der zur Wahl stehenden Kandidat*innen und Parteien.“

Wahlkampfstand der Linkspartei Konstanz (Bild: © Holger Reile)

Außerdem werde der Südkurier mit dem Ausschluss Hofmanns seinem „journalistischen Auftrag zu einer gleichberechtigten Berichterstattung über alle relevanten Parteien nicht gerecht und beschneidet Herrn Lars Hofmann in der Möglichkeit, die durch das Südkurier-Podium erzeugte bürgernahe Bühne in gleicher Weise wie die anderen Kandidat*innen zu nutzen.“ Denn damit, so heißt es in dem Schreiben weiter, „liegt eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung im politischen Wettbewerb vor“. Nach Ansicht der Linken bestehe „ein rechtlich erheblicher Anspruch darauf, dass Lars Hofmann die Möglichkeit erhält, an der Podiumsdiskussion teilzunehmen (…). Für den Fall, dass Sie dem nicht entsprechen, werden wir rechtliche Schritte in Erwägung ziehen.“

Wie immer die Geschichte ausgehen mag: Die Podiumsdiskussion findet am 24. Februar ab 19 Uhr im Bodenseeforum statt. Einlass ab 18:30 Uhr, der Eintritt ist frei. Wer teilnehmen will, muss kein Südkurier-Abonnent sein, allerdings empfiehlt sich eine Anmeldung. Entweder online hier oder telefonisch mit dem Stichwort „Wahlarena-Konstanz“ unter 07531-999 44 44. Anschließend wird eine Bestätigungsmail samt QR-Code verschickt, der beim Einlass abgescannt wird.

Transparenzhinweis: Der Autor ist parteiloser Stadtrat der LLK (Linke Liste Konstanz).