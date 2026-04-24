Hello Twenty – 20 Jahre Kantine KN

Die „Kantine Konstanz“ im Neuwerk feiert am Donnerstag, den 30. April, ihr zwanzigjähriges Jubiläum. Seit zwei Jahrzehnten sind der Mittagstisch und Club im ehemaligen Fabrikgebäude ein fester Bestandteil der Konstanzer Kultur- und Gastroszene – und dabei stets in Bewegung geblieben.

„20 Jahre Kantine KN – und immer noch Durst. Wer hätte das gedacht?“ – unter diesem Motto lädt das Team der Kantine KN dazu ein, gemeinsam auf die vergangenen Jahre zurückzublicken und in die Zukunft zu feiern. Die Location vereint seit jeher Gastronomie, Kultur und Nachtleben unter einem Dach: Tagsüber ist sie ein beliebter Treffpunkt für ein abwechslungsreiches, frisch zubereitetes Mittagsangebot und am Abend wandelt sich der Ort zu einer lebendigen Bühne für Konzerte, DJ-Sets und unterschiedlichste Veranstaltungsformate – ein offener Ort für Austausch, Kultur und gemeinsames Erleben.

Im Innenhof des Neuwerk-Areals gelegen, geprägt von industrieller Architektur und kreativem Umfeld, hat sich die Kantine KN ihren ganz eigenen Charakter bewahrt: urban, offen und vielseitig. Hier begegnen sich Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten – von Berufstätigen über Studierende bis hin zu Kultur- und Nachtschwärmer:innen.

„Die Kantine war für uns nie nur ein Ort zum Essen oder Feiern, sondern immer auch ein Raum für Begegnung und Ideen“, sagt Geschäftsführer Cornelius Hanßmann. „Dass wir nun 20 Jahre feiern dürfen, ist für uns etwas Besonderes – und das ganz ohne Förderung. Wir sind nach wie vor durstig auf neue Veranstaltungsformate.“

Die Clubnacht des Jahres

Das Jubiläum am 30. April wird mit einer vielseitigen Clubnacht ab 23 Uhr gefeiert, die den Spirit der Kantine KN aufgreift und zugleich den Blick nach vorne richtet. Ein Programm am Puls der Zeit sorgt dafür, dass sich sowohl langjährige Wegbegleiter:innen als auch ein junges, feierfreudiges Publikum angesprochen fühlen.

Für die Clubnacht hat die Kantine KN neben den lokalen Residents ANTI ANTI und GEN LI auch HELLO SASY gebucht. HELLO SASY sorgt mit ihrer energiegeladenen Mischung aus Techno, Trance und Ghetto-Beats für unverwechselbare, mitreißende Club-Sets, die die Menge zum Beben bringen. Also „bring deine Crew, dein bestes Outfit und deine Ausdauer mit – der Rest passiert von selbst“.

Tickets gibt es hier.

Copyright der Bilder: @Kantine KN