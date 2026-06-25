Gold und Silber für die Ausstellung „Ankommen“

Die Preisträger:innen bei den „42. Talent Awards des Art Directors Club“ in Hamburg, v. l. n. r.: Katharina Vahlenkamp (HTWG), Nader Halwani (Uni Konstanz), Valentin Schimpf (HfM Trossingen) und Tillman Duft (HfM Trossingen). Bild: © Anika Kinghorst

Die Ausstellung „Ankommen? Migration, Glaube und Identität“ wurde erneut prämiert: bei den Talent Awards des Art Directors Club (ADC) in Deutschland und beim European Design Award. Studierende der HTWG Konstanz, der Universität Konstanz und der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen hatten die Ausstellung gemeinsam konzipiert und im Konstanzer „Turm zur Katz“ gezeigt.

Menschen, die sich auf den Weg machen – ihre Beweggründe, Migrationsrouten und Suche nach einer neuen Identität – stehen im Mittelpunkt der multimedialen Ausstellung „Ankommen? Migration, Glaube und Identität“, die im vergangenen Jahr im Konstanzer Turm zur Katz zu sehen war. Im Rahmen der inzwischen etablierten interdisziplinären Kooperation zwischen der HTWG Konstanz, der Universität Konstanz und der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen arbeiteten rund 80 Studierende bei dem Ausstellungsprojekt zusammen, wie die Uni Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt.

Unterstützt wurden sie dabei von acht Professorinnen und Professoren dieser Hochschulen sowie Nachwuchswissenschaftler:innen der Arbeitsgruppe „Mensch-Computer-Interaktion“ der Universität Konstanz. So zeugen die Räume von architektonischer Gestaltungskraft und die Avatare von der Programmierkunst der InformatikerInnen. Studierende der Geschichte wiederum werteten zahlreiche historische Quellen aus und führten Interviews mit Migrantinnen und Migranten, aus denen die Migrationsgeschichten der Avatare konstruiert wurden.

Die einen konstruierten die Lebensgeschichten von fiktiven Personen, die zwischen Antike und Jetztzeit eine einschneidende Wende aufgrund von Migration erleben. Andere programmierten dazu sechs Avatare, wieder andere schufen Architekturmodelle von Gebetsstätten, die mittels VR-Brillen für die Besucher:innen erlebbar wurden.

Konstanz auf dem Prüfstand

Wer ins oberste Stockwerk der Ausstellung ANGEKOMMEN? im Turm zu Katz vordrang, durfte den sechs virtuellen Charakteren Fragen stellen – ob sie sich in Konstanz zu Hause fühlen, ob sie Diskriminierung erfahren haben. Ihre Antworten ergaben ein gemischtes Bild, das gute wie schlechte Erfahrungen wiedergab – und letztlich zeigte, dass das Ankommen ein langwieriger Prozess mit Fortschritten wie Rückschlägen ist.

Am Ende der Ausstellung stand die Stadt Konstanz auf dem Prüfstand: „Wie tolerant ist die Stadt wirklich? Was sind die Bedingungen, unter denen Flüchtlinge heute leben?“ Hier wird gezeigt, dass – wie anderswo in Baden-Württemberg – auch in der Region Konstanz sich Bürger:innen gegen die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften stellten. Und dass Menschen mit Migrationshintergrund bis heute Diskriminierung und Rassismus erfahren.

Gold bei den ADC Talent Awards

Nachdem die Ausstellung bereits 2025 mehrfach ausgezeichnet wurde, erhielt sie nun Gold bei den 42. Talent Awards des Art Directors Club, und zwar in der Kategorie Exhibition. Der Preis wurde im Juni 2026 in Hamburg feierlich verliehen. Die Jury lobte, wie die Ausstellung anhand von sechs fiktiven Lebensgeschichten zeigt, wie Migration und Glaube über individuelle Lebenswege hinaus das Konstanzer Stadtbild verändert haben: Was über zwei Semester aus fünf Disziplinen aus der Zusammenarbeit von Studierenden aus Architektur, Geschichte, Informatik, Kommunikationsdesign und Musikdesign entstanden sei, verbinde Stadtgeschichte mit globalen Bewegungen. Migration werde spürbar.

Der „Art Directors Club für Deutschland (ADC) e. V.“ ist ein unabhängiger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, herausragende kreative Kommunikationsformen zu finden und fördern. Die Mitglieder arbeiten in den Kommunikationsberufen Design, Digital, Editorial, Film & Ton, Spatial Experience und Werbung sowie in Forschung & Lehre. Ein Video zum Ausstellungsdesign kann auf der Website des ADC angesehen werden.

Bei den European Design Awards Silber

Die Preisverleihung des European Design Awards fand im Rahmen des „European Design Festivals“ in Sofia statt, ebenfalls an jenem Wochenende. In der Kategorie „Student Projects“ erhielt die Konstanzer Ausstellung Silber. Seit 2007 trifft sich jährlich eine Gruppe aus Verleger:innen, Journalist:innen, Redakteur:innen und Wissenschaftler:innen zu den European Design Awards, um die besten Beispiele für Kommunikationsdesign auf unserem Kontinent zusammenzutragen, zu bewerten und auszuzeichnen.