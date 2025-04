Fit auf zwei Rädern: Fahrradflohmarkt, grenzüberschreitendes Velopicknick und mehr

Unter dem Motto „Gemeinschaftliches Engagement rund ums Fahrrad“ lädt die Stadt Konstanz zu verschiedenen Veranstaltungen ein, um das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel neu oder wieder zu entdecken. Kooperationen mit unterschiedlichen Organisationen bieten folgende Termine für Interessierte an:

Fahrradflohmarkt – Günstig kaufen, Gutes tun

Am Samstag, den 26. April, findet im Konstanzer Palmenhausparkt wieder der vom BUND veranstaltete Fahrradflohmarkt statt. Wer sein Rad verkaufen möchte, kann es zwischen 10 und 12 Uhr vor Ort abgeben, der eigentliche Verkauf ist dann von 12:30 bis 14:30 Uhr.

Zehn Prozent des Verkaufserlöses kommen den Naturschutzprojekten des BUND zugute. Gregor Gaffga, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Konstanz, unterstützt das Angebot des BUND und meint: „Ein Fahrradflohmarkt ist etwas Wichtiges in einer Fahrradstadt und trägt dazu bei, dass alle Menschen – auch die mit geringem Einkommen – Zugang zum Fahrrad als Verkehrsmittel haben“.

Grenzüberschreitendes Velopicknick – Radfahren verbindet Städte und ihre Menschen

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr veranstalten Konstanz und Kreuzlingen erneut gemeinsam das grenzüberschreitende Velopicknick. Am Sonntag, den 11. Mai, führt die etwa zehn Kilometer lange Strecke über den Seeburgpark nach Kreuzlingen und über das Kreuzlinger Tor wieder zurück nach Konstanz. Start- und Endpunkt ist Klein Venedig, die Tour startet um 10:30 Uhr.

Im Anschluss gibt es ein buntes Nachmittagsprogramm mit kostenlosen Fahrrad-Checks, Infoständen rund ums Rad, Livemusik, regionalen Köstlichkeiten und einem vielfältigen Unterhaltungsangebot für Groß und Klein.

Monatliche Fahrrad-Checks – Sicherheit auf zwei Rädern

Bis November finden an jedem 22. des Monats im Herosé-Park zwischen 12 und 18 Uhr kostenfreie Fahrradchecks statt. Bremsen, Licht, Reflektoren, Helm und weitere sicherheitsrelevante Bauteile werden von Fachpersonen geprüft und kleinere Mängel sofort behoben. Für größere Reparaturen erhalten Teilnehmende Hinweise auf Fachwerkstätten.

Das Angebot ist ein wichtiger Baustein der Verkehrssicherheitsarbeit in Konstanz, da es Radfahrer:innen dabei unterstützt, mit sicheren Fahrrädern unterwegs zu sein. Das reduziert die Unfallgefahr für sich selbst und andere.

Radspaß – Sicher mit dem Pedelec unterwegs

Auch in diesem Jahr bietet die Stadt in Zusammenarbeit mit dem ADFC Baden-Württemberg das Programm „Radspaß – Pedelec-Sicherheitskurs“ für E-Bike- bzw. Pedelec-Fahrer:innen an. Das Angebot richtet sich an Personen, die das Pedelec-Fahren neu für sich entdeckt haben, Fragen rund um das Pedelec(-Fahren) haben oder ihre Koordination und Reaktion verbessern möchten.

Kursdetails gibt es hier. Die Stadt fördert die Radspaß-Kurse mit insgesamt 50 Gutscheinen für eine kostenlose Teilnahme. Mit dem Code 3KMFPCT8W7JN können Termine in Konstanz kostenlos unter radspass.org gebucht werden.

MM; Bild von Rudy and Peter Skitterians auf Pixabay