Drei Tage lang in der Chérisy feiern

Auch dieses Jahr findet wieder das bei Alt und Jung beliebte Chérisyfest statt, vom 4. bis 6. Juli. Am Samstag und Sonntag ist so einiges für den Nachwuchs geboten – das musikalische und sonstige Programm kann sich aber auch sehen lassen.

Ein Wochenende lang feiern die Chérisy-Bewohner:innen und „Auswärtige“ zusammen, haben Spaß, hören Musik, diskutieren, schmieden Pläne, knüpfen neue Kontakte und treffen alte Freund:innen. Das Fest wird mit viel Liebe und Idealismus organisiert – nicht profitorientiert und ohne Eintritt. Alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich. Wie üblich wird das Chérisyfest über den Verkauf von Essen und Getränken finanziert. Aber auch das Kulturamt der Stadt Konstanz leistet für den kulturellen Teil der Veranstaltung einen finanziellen Beitrag, der den Musiker:innen zugutekommt.

Am Samstag und Sonntag wird ein tolles Programm für Kinder geboten. Unter anderem zeigt Anke Klaaßen mit ihrem Fahrradtheater „Das Nebelmännle vom Bodensee“. Ein märchenhaftes Stück, das auf einer alten Bodenseesage und ihrem gleichnamigen Buch beruht. Geeignet für Klein und Groß ab vier Jahren.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: An sechs Ständen gibt es leckeres Essen – von vegetarischen und veganen Gerichten bis hin zu Angeboten mit Fleisch und asiatischer Küche. Hilfe und Unterstützung: Die Veranstaltenden freuen sich sehr über weitere helfende Hände – besonders beim Aufbau am Freitag, abends während des Festes und beim Abbau am Montag.

Programm

Freitag, 4. Juli

Beginn ab 18 Uhr. Um 21 Uhr wird ein Zeichentrickfilm für die ganze Familie gezeigt. Der ohne Dialoge auskommende Zeichentrickfilm spielt im New York der 1980er Jahre und handelt von einem einsamen Hund, der sich einen Roboter baut, um einen Freund zu haben. Gezeigt wird der Film im und vom Zebra Kino. Afterhour im KULA ab 23 Uhr.

Samstag 5. Juli

Fenhelis um 13:45 Uhr: Alternative Rock, Garage-Pop, Post-Punk – roh, ehrlich und direkt aus dem Herzen. Mit deutschen und englischen Texten, klaren Botschaften und mehrdeutigen Bildern schaffen die Musiker aus Stuttgart Raum für Emotion, Reflexion und Energie.

Zurück vom Mond um 15:45 Uhr: Rockige Sounds – hintergründige Texte – energiegeladen – mitreißend – no cover. Reinhören, abrocken!

Honeycomb um 17:45 Uhr: Mit einer explosiven Mischung aus Post-Punk, treibenden Gitarrenwänden, Alternative Rock, Indie-Vibes und Grunge-Attitüde haben diese Musiker bereits auf dem Chérisyfest 2022 (als „Back Pain“) begeistert. Ihre Songs sind energetisch, ehrlich und intensiv – sie reißen mit, gehen unter die Haut und machen das Konzert zu einem Erlebnis.

JAHVL um 19:45 Uhr: Stoner-Rock-Band aus der Ostschweiz. Die außergewöhnliche Band vereint Stoner, Hardcore, Heavy Metal und Punk auf eine Art, die nur von verrückten Jungs mit überschüssiger Energie kommen kann. Brachial, schnell, gefühlvoll.

Vom Hörensagen um 21:45 Uhr: Die Post/Gitarren/Band kombiniert Alternative-Rock und Punk, hüllt beides in ein mitreißendes Pop-Gewand und schafft es, trotz ihrer sozialkritischen Texte, für ziemlich gute Laune zu sorgen.

Afterhour im Contrast ab 23 Uhr.

Sonntag, 6. Juli

10:00 bis 11:00 Uhr: DJing und Weißwurstfrühstück.

Paul Amrod um 11:15 Uhr: Den gebürtigen New Yorker muss man nicht mehr vorstellen. Mit seinem Solo-Programm entführt er uns wieder einmal in die Welt des Jazz – voller Virtuosität, Emotion und überraschender Wendungen.

Blog 3 um 12:45 Uhr: Mit großen Jazzstandards entführt die Band das Publikum auf eine persönliche Klangreise – überraschend, frisch und voller Spielfreude – mit eigenwilligen Arrangements, spontanen Improvisationen und feinem musikalischem Witz.

Little Sinners um 14:45 Uhr: Die „alten Hasen“ des Blues-Rock begeistern mit Power und Spielwitz. Im Repertoire finden sich Perlen der 60er bis 80er Jahre – Stones, Tom Petty, ZZ Top, Bob Dylan und, und, und …

Birsky um 16:45 Uhr: Mit selbstgeschriebenen Songs und ureigenem Country-Beat-Punk-Rock’n’Roll-Sound kombinieren sie laute Gitarren mit tiefsinnigen Texten. Singer/Songwriter-Charme goes Garage – authentisch und direkt.

Baobab Vibes um 18:45 Uhr: World Music-Dance, gute Stimmung, Reggae, African Jazz, Pop, Soul,

Gitarrenklänge, groovige Rhythmen und virtuose Improvisationen der westafrikanischen Kora.

MM, Bild: Hubl Greiner