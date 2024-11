„Die Provinz lebt“: Speisekammer Konstanz

Was tut sich in unserer Region? Mehr als viele ahnen! Deshalb stellen sich in der seemoz-Serie „Die Provinz lebt“ basisnahe Initiativen, Vereine und Gruppierungen vor, die sich für eine soziale, ökologische, humane Gesellschaft einsetzen. Wie beispielsweise die Speisekammer Konstanz.

Name: Speisekammer Konstanz e.V.

Unser Anliegen: Wir sind eine Einkaufsgemeinschaft, die gemeinsam und ohne Zwischenhändler nachhaltig erzeugte Lebensmittel direkt von Kleinerzeugern aus der Region bezieht.

Wie wir arbeiten: Über unser online-Bestellsystem können Vereinsmitglieder frisches Gemüse sowie Lagerware bestellen und anschließend in unserem liebevoll gestalteten Bauwagen in Petershausen zu jeder Zeit anholen. Unsere wichtigste Kooperation ist eine wöchentliche Bio-Gemüse-Lieferung von der Reichenau. Wichtige Themen sowie geselligen Austausch gibt es beim monatlichen Plenum.

Uns gibt es seit: 2021

Wir sind derzeit: 34 Personen

Wir finanzieren uns durch: Förderung der Stadt und Mitgliedsbeiträge (5 Euro je Monat)

Wir wünschen uns: neue engagierte Mitglieder mit Freude an guten Lebensmitteln und die Lust haben, unseren Verein mitzugestalten!

Uns kann man per Mail hier erreichen: friends@speisekammer-konstanz.de

Was es sonst zu sagen gibt:Nutzt unseren kostenlosen Probemonat und lasst euch von tollen Lebensmitteln überraschen!

Wir sind auch online präsent:

mit unserer Website und

auf Instagram

Unsere Serie „Die Provinz lebt“ wird fortgesetzt.

