„Die Provinz lebt“: Bündnis Konstanz für Demokratie – Klare Kante gegen rechts in Stadt und Landkreis

Es gibt wohl nur wenige Initiativen, die in den letzten Monaten des rechten Aufschwungs so umtriebig waren wie das vor einem Jahr gegründete Bündnis Konstanz für Demokratie. Viele Aktionen und Veranstaltungen sind ihm zu verdanken. Hier stellt sich das Bündnis vor.

Name: Konstanz für Demokratie – Klare Kante gegen rechts in Stadt und Landkreis

Unser Anliegen: Im Januar 2024 gründete sich unser Bündnis Konstanz für Demokratie – Klare Kante gegen rechts in Stadt und Landkreis als Bündnis von Einzelpersonen aus der Zivilgesellschaft. Das Bündnis hat sich mittlerweile als zivilgesellschaftliche Stimme in der Region etabliert. Die Stadt und der Landkreis Konstanz stehen für Offenheit, Solidarität und Respekt.

Wir wollen nicht tatenlos zusehen, wie die AfD ihre Hetze in der Stadt und im Landkreis verbreitet. Wir wollen alle demokratischen Kräfte mobilisieren, damit Rechtsextremismus in unserer Region keine Chance hat; damit wir auch in Zukunft offen und frei zusammenleben können. Wir möchten proaktiv ein Zeichen setzen und mit einer Vielzahl von Aktivitäten aufzeigen, dass Demokratie und AfD nicht zusammenpassen. Lasst uns gemeinsam deutlich machen, dass Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus keinen Platz in unserer Region haben.

Wie wir arbeiten: Wir engagieren uns in verschiedenen Arbeitsgruppen und gehen auf die Straße, klären auf, bilden, organisieren Veranstaltungen und feiern Feste. Weit über hundert Konstanzer*innen engagieren sich aktiv für das Bündnis, um der Mehrheit eine Stimme zu geben und unsere Demokratie und die Vielfalt in unserem Landkreis zu verteidigen. Die Arbeitsgruppen sind selbstorganisiert. Die Termine der Arbeitsgruppentreffen werden im 14-tägig erscheinenden Newsletter veröffentlicht. Wir stimmen uns zwischen den AGs regelmäßig im sogenannten Koordinierungskreis ab und entwickeln gemeinsame Aktivitäten.

Uns gibt es seit: Januar2024

Wir sind derzeit: Über hundert Einzelpersonen.

Wir finanzieren uns durch: Spenden

Wir wünschen uns: dass es einen großen gesellschaftlichen Konsens gegen die AfD und andere rechtsradikale Parteien und Organisationen gibt und die Menschenrechte wieder Leitlinie politischen Handelns werden.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Dass das Bündnis seit über einem Jahr stabil arbeitet und wir noch immer regen Zulauf von neuen Mitgliedern haben. Dass sich das Bündnis in elf verschiedenen Arbeitsgruppen organisiert hat, die autonom und doch untereinander gut vernetzt arbeiten.

Wir würden uns über Mitstreiter:innen freuen: Das Bündnis steht allen Menschen offen, die sich für Demokratie, Menschenrechte und gegen rechts einsetzen wollen.

Uns kann man hier erreichen: Die Kontaktdaten zu den Arbeitsgruppen finden sich auf der Homepage und alle Termine werden sowohl im Newsletter als auch auf der Homepage veröffentlicht.

Allgemeine Anliegen bitte an orga@konstanz-fuer-demokratie.de

Wir sind auch online präsent:

https://konstanz-fuer-demokratie.de

https://www.instagram.com/konstanz_fuer_demokratie

https://www.facebook.com/konstanzgegenrechtsklarekantegegendieafd