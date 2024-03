Der Rabenvogel krächzt wieder

Die Dauerkarten für die 24. „Tuttlinger Krähe“ waren schon im Spätherbst einmal mehr im Handumdrehen ausverkauft, aber Tageskarten sind für alle vier Abende des Kleinkunstwettbewerbs noch zu haben. 2001 aus dem Ei geschlüpft, zählt die Tuttlinger Krähe heute zu den wichtigsten Kleinkunstpreisen im deutschsprachigen Raum. Hier Infos zum Programm.

Ab 16. April steigt die 24. Auflage des renommierten Wettbewerbs in der Angerhalle im Stadtteil Möhringen, am 21. April werden dann die diesjährigen Sieger:innen gekürt. Karten für die drei Wettbewerbsabende und für das Finale mit allen Preisträger:innen und dem Vorjahressieger sind aktuell noch im vergünstigten Vorverkauf zu haben.

Auch 2024 präsentieren sich die zwölf Besten im Finale an drei Abenden mit je vier Auftritten. Viele von ihnen wurden bereits mit Kleinkunst-, Kabarett- oder Musikpreisen ausgezeichnet und touren seit Jahren bundesweit. Das Programm der drei Wettbewerbsabende verspricht drei hoch attraktive, spannende und abwechslungsreiche Abende. Dafür sorgen neun Solo-Künstler:innen und drei Ensembles, ein internationales Feld mit Akteur:innen mit deutschen, österreichischen, türkischen, niederländischen oder italienischen Wurzeln.

Mit Auszügen aus ihren Liveprogrammen dürfen sich dem Publikum vorstellen: am Dienstag, 16. April, Judith Bach mit philosophischem Chansonkabarett mit Berliner Schnauze, der italo-schwäbische Comedian Roberto Capitoni, das musikalisch-unterhaltsame Huub Dutch Duo sowie Kabarettist, Comedian und Satiriker Florian Hacke aus Kiel.

Am Mittwoch, 17. April, stehen auf der Bühne: Die Vokalkünstler der Freiburger A-Cappella-Band Anders, Liedermacherin Marie Diot mit ihrer Mischung aus Indie-Pop, Chanson und sehr viel Spaß, der Kölner Stand-Up-Comedian und Satiriker Lennard Roser und Klavierkabarettist Florian Wagner. Den folgenden Donnerstag (18. April) bestreiten der scharfzüngige Kabarettist Özgür Cebe aus Bonn, Dr. Pop mit seiner Musik-Comedy-Stand Up-Show, der Wahl-Berliner Sebastian Lehmann mit seinen „Elterntelefonaten“ und die Schauspielerin und Kabarettistin Suse Lichtenberger aus Wien.

Der Tuttlinger Wettbewerb zählt zu den am besten dotierten Kleinkunstpreisen im deutschsprachigen Raum. Für die Finalist:innen stehen Preisgelder in Höhe von 16.000 Euro bereit; rechnet man die Aufwandsentschädigungen hinzu, werden über 25.000 Euro an die Künstler:innen ausgeschüttet. Die Preisträger:innen erhalten außerdem eine Bronzeplastik des renommierten Tuttlinger Bildhauers Roland Martin, eben die „Tuttlinger Krähe“.

Die Eintrittspreise sind gleich geblieben wie in den Vorjahren: Tageskarten für die „Tuttlinger Krähe 2024“ kosten im vergünstigten Vorverkauf für die Wettbewerbsabende jeweils 23,- Euro und fürs Finale 32,90 Euro (jeweils inklusive Gebühren). Tickets gibt es online unter www.tuttlinger-hallen.de oder in Tuttlingen bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den weiteren Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Tel. 07461 / 910996 eingerichtet.

Text und Bild: Veranstalter