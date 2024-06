Vom 5. bis zum 23. Juni 2024 wird die Wanderausstellung „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ des Anne Frank Zentrums Berlin im Kulturzentrum am Münster in Konstanz zu sehen sein.

Die Ausstellung ist ein interaktiver Lernort zur Geschichte von Anne Frank (1929-1945). Die Wanderausstellung des Anne Frank Zentrums tourt seit 2012 durch Deutschland und wird bundesweit in Schulen und Jugendeinrichtungen gezeigt. Anne Frank ist eines der bekanntesten Opfer des Holocaust. Ihr weltweit berühmtes Tagebuch ist Symbol für den Völkermord an den Jüdinnen und Juden durch die Nationalsozialisten und zugleich ein intimes Dokument der Lebens- und Gedankenwelt einer jungen Schriftstellerin.

Die Ausstellung erzählt von Anne Franks Leben und ihrer Zeit: Von den ersten Jahren in Frankfurt am Main und der Flucht vor den Nationalsozialisten in die Niederlande, über die Zeit in Amsterdam, ihr Leben im Versteck bis hin zu ihrer Entdeckung, ihrer Deportation und den letzten sieben Monaten in den Lagern Westerbork, Auschwitz und Bergen-Belsen. Viele private Fotos geben einen intimen Einblick in das Leben von Anne Frank, ihrer Familie und ihre Freundinnen und Freunden. Die persönliche Geschichte von Anne Frank wird in der Ausstellung verbunden mit der Geschichte des Nationalsozialismus, des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs. Neben der Perspektive der Verfolgten und ihrer HelferInnen wird die Perspektive von MitläuferInnen und TäterInnen dargestellt und ein komplexes Bild der Geschichte gezeigt.

In einem zweiten Teil wendet sich die Ausstellung direkt an Jugendliche mit aktuellen Fragen zu Identität, Gruppenzugehörigkeit und Diskriminierung: „Wer bin ich?“, „Wer sind wir?“, „Wen schließe ich aus?“. Kurze Filme mit Jugendlichen regen zur Diskussion über diese Themen an. Ausgehend von der Frage „Was kann ich bewirken?“ ermutigt die Ausstellung die BesucherInnen zu eigenem Engagement. Jugendliche Peer Guides begleiten Gruppen durch die Ausstellung und ermöglichen einen jugendgerechten Zugang zu den Inhalten der Ausstellung.

Die Ausstellungsbegleitungen richten sich vor allem an SchülerInnen ab der 7. Klasse. Schulklassen und Gruppen, die sich für eine Begleitung durch die jugendlichen Peer Guides von Konstanzer Schulen interessieren, wenden sich bitte an Angelika Braumann, angelika.braumann@konstanz.de, Tel. 07531 900 2902.

Weitere Informationen

Ausstellung im Richental-Saal im Kulturzentrum am Münster, Katzgasse 3, 78462 Konstanz, vom 5. bis 23. Juni 2024, veranstaltet vom Kulturamt der Stadt Konstanz.

Eröffnung am Montag, 3. Juni um 18.00 Uhr.

Montag: geschlossen

Dienstag–Freitag: 10–18 Uhr

Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 10–17 Uhr

Eintritt 5 €, erm. 3 € (SchülerInnen, Studierende, Auszubildende, Gruppen ab 10 Personen) | freier Eintritt für Familien/Alleinerziehende mit ihren Kindern / Kinder u. Jugendliche bis 18 Jahren / Studierende mit Kulturticket | 1. Sonntag im Monat freier Eintritt für alle

Die Ausstellung wurde gemeinsam vom Anne Frank Zentrum in Berlin und dem Anne Frank Haus in Amsterdam entwickelt. Vor Ort wird das Anne Frank-Ausstellungsprojekt organisiert durch das Kulturamt der Stadt Konstanz.

Text: MM, Bild: Die Anne-Frank-Statue auf dem Merwedeplein in Amsterdam ist ein Werk von Jet Schepp und wurde von Citius Altius Fortius fotografiert. Das Bild wurde leicht bearbeitet. Diese Datei ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“.