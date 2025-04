Bildung tut allen gut

Marcus Bensmann im Gespräch mit Pauline Tillmann © vhs Landkreis Konstanz, Kirstin Meditz

Unter dem Motto „Zusammen.halten.vhs“ startet die vhs Landkreis Konstanz ins neue Trimester – mit einem vielseitigen und engagierten Bildungsangebot für die ganze Region. Von Singen über Stockach und Radolfzell bis nach Konstanz werden im gesamten Landkreis rund 1000 Kurse angeboten.

„Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, Räume für Begegnung, Austausch und gemeinsames Lernen zu schaffen“, versichert Nikola Ferling, Vorstand der vhs Landkreis Konstanz. „Mit unserem Programm möchten wir einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten – offen für alle, unabhängig von Herkunft, Alter oder Vorbildung.“

Das neue Programm deckt ein breites Spektrum ab: Ob Sprachkurse, berufliche Weiterbildung, Gesundheit, Kreativität, digitale Kompetenzen oder Umwelt und Nachhaltigkeit – das Themenspektrum ist denkbar breit gefächert.

Besonders gefragt sind in diesem Semester die Themen „Demokratie & Erinnerung“. So gibt es an der vhs Veranstaltungen und Diskussionsabende rund um das interkulturelle Zusammenleben, Toleranz und Erinnerung an die Befreiung vom Nationalsozialismus. Im Rahmen des Jahresschwerpunktes „Künstliche Intelligenz“ bietet die vhs Kurse zu Smartphone, KI & Co. für Anfänger und Fortgeschrittene. Von Sprachkursen für die anstehende Reise über Bewegungskurse wie Yoga, Ernährung, mentale Stärke – für Körper und Geist bietet die vhs in ihren vielen Fachbereichen bewährte Kursformate an. Auch im Bereich Kultur & Kreativität erwartet Interessierte ein großes Kursangebot von Fotografie bis Aquarell und Schreibwerkstatt.

Die Kurse finden in allen Städten und Gemeinden im Landkreis statt – in den Geschäftsstellen in Singen, Stockach, Radolfzell und Konstanz, aber auch in den zahlreichen Außenstellen im ganzen Landkreis. Viele Angebote sind auch online oder hybrid buchbar.

Die neue vhs-Post mit neuen Angeboten und Programmhöhepunkten liegt ab sofort in der vhs, in Rathäusern, Bibliotheken und öffentlichen Einrichtungen aus. Alle Infos und Anmeldungen auch online unter www.vhs-landkreis-konstanz.de.

