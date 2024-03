Bernhard Eisenhut (MdL) setzt sich für verbotene Nazi-Gemeinschaft ein

Bernhard Eisenhut, AfD-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Singen, setzt sich in einer kleinen Anfrage im Landtag für die verbotene völkische „Artgemeinschaft – Germanische Glaubensgemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung e.V.“ ein. Eisenhut sitzt für die AfD auch im Konstanzer Kreistag.

Hier eine Mitteilung des Bündnisses

Im Zuge des Verbots der „Artgemeinschaft“ durch das Bundesinnenministerium vom 27. September 2023 kam es bundesweit zu Hausdurchsuchungen. So auch bei einem Buchversand der rechtsradikalen Organisation im baden-württembergischen Kupferzell (Hohenlohekreis).

In einer „kleinen Anfrage“, die Eisenhut auf seiner Website im Februar 2024 veröffentlichte, fragt der AfD-Abgeordnete die Landesregierung, ob bei der „staatlichen Maßnahme“ in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit und das Kindeswohl alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Daran lässt die Antwort der Landesregierung in der Drucksache 17_5951_D des Landtags keinen Zweifel.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hält die Artgemeinschaft für „eine sektenartige, zutiefst rassistische und antisemitische Vereinigung. Das ist ein weiterer harter Schlag gegen den Rechtsextremismus“, erklärt die Bundesinnenministerin zum Verbot.

Der Einsatz zugunsten der verbotenen rechtsradikalen Gemeinschaft zeigt die Nähe des AfD-Abgeordneten Eisenhut zu Nazi-Organisationen, so das zivilgesellschaftliche Bündnis „Konstanz für Demokratie“. Eine seiner Sprecherinnen, Katrin Brüggemann, ergänzt, „auch im Landkreis Konstanz ist die AfD eine rechtsradikale Partei, welche die freiheitlich-demokratische Grundordnung und deren Organe verabscheut und abschaffen will“.

Text: Medienmitteilung von „Konstanz für Demokratie“