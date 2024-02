Badawi will kein Grüner mehr sein

Mohamed Badawi (rechts im Bild), war bei der Kommunalwahl 2019 noch Stimmenkönig für die Freie Grüne Liste (FGL), die mit 13 Mandaten im Konstanzer Gemeinderat vertreten ist. Mit der Politik der Grünen kann er nichts mehr anfangen. Kurz vor Jahreswechsel hat er seinen Parteiaustritt erklärt. Hier seine Kündigung im Wortlaut.

Betreff: Austritt aus der Partei Bündnis 90/Die Grünen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich möchte Ihnen hiermit mitteilen, dass ich meine Mitgliedschaft in der Partei Bündnis 90/Die Grünen mit sofortiger Wirkung beenden möchte.

Die Gründe für meinen Entschluss liegen vor allem in meiner Unzufriedenheit mit der politischen Ausrichtung der Grünen, insbesondere seit ihrer Beteiligung an der Bundespolitik. Ich empfinde das Außenministerium und die Position des Vize-Kanzlers in Bezug auf den Konflikt in Gaza als zu einseitig. Die, meiner Meinung nach, mangelnde Sensibilität und das Fehlen einer ausgewogenen Herangehensweise an dieses heikle Thema haben meine Überzeugung erschüttert.

Des Weiteren habe ich den Eindruck, dass die Grüne Partei in den vergangenen Jahren eine oberflächliche Entwicklung durchlaufen hat. Die politischen Entscheidungen und Positionen wirken auf mich wenig durchdacht und entsprechen nicht dem, was ich von einer verantwortungsbewussten politischen Organisation erwarte.

Angesichts dieser Entwicklungen sehe ich mich leider gezwungen, meinen Austritt aus der Partei zu erklären. Ich möchte betonen, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist, aber meine Überzeugungen und Werte stehen im Widerspruch zu den aktuellen politischen Ausrichtungen der Grünen.

Ich hoffe auf Ihr Verständnis für meine Entscheidung und bedanke mich für die gemeinsame Zusammenarbeit in den letzten Jahren.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Mohamed Badawi

Bild: Privat

Anmerkung der Redaktion: Auch bei der kommenden Kommunalwahl im Juni wird Badawi nicht mehr für die FGL antreten.