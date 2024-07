Auch das noch …

Hier drei aktuelle Meldungen der Stadt Konstanz zum Brand in der Zollernstraße, zur teilweisen Sperrung des Seeuferwegs und zum Drohnenverbot am Seenachtfest.

Ein Update aus der Zollernstraße

Nachdem gestern in den frühen Morgenstunden ein Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Zollernstraße ausgebrochen ist, dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr auch an Tag 2 noch an. Im 2. Und 3. Obergeschoss läuft derzeit noch die Brandbekämpfung an verbleibenden Glutnestern.

Parallel beginnt eine Fachfirma derzeit mit den Sicherungsarbeiten für die Giebelfront zur Zollernstraße hin. Hierfür wird unter anderem eine Hubarbeitsbühne aufgebaut werden. Das Sicherungssystem des THW misst weiterhin mögliche Bewegungen der Fassade, um im Falle eines Wegbrechens von Gebäudeteilen die Fachkräfte vor Ort alarmieren zu können.

Die Zollernstraße ist auf Höhe der Brandstelle weiterhin gesperrt. Wenn die Sicherung der Giebel erfolgreich abgeschlossen werden konnte, können die aktuell aus Sicherheitsgründen gesperrten Gebäude direkt gegenüber in der Zollernstraße wieder bewohnt werden. Dann kann auch ein Fußweg durch die Zollernstraße eingerichtet werden. Wegen der Baustelleneinrichtung vor Ort ist davon auszugehen, dass die Zollernstraße für einen längeren Zeitraum für den Autoverkehr gesperrt bleiben muss.

Parallel laufen Abbrucharbeiten am hinteren Gebäudeteil zur Hofhalde hin, der leider nicht mehr zu retten ist.

Die Sperrung der Konzilstraße konnte zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden. Ebenso ist die Hohenhausgasse wieder frei.

Gesperrte Gebäude in direkter Nachbarschaft

Aktuell sind folgende Nachbargebäude in direkter Umgebung zur Brandstelle weiterhin nicht zugänglich: Zollernstraße 13, 15, 17 und 19, ebenso die Hofhalde 5 und 7 und Vor der Halde 2 und 4.

BewohnerInnen der aus Sicherheitsgründen noch gesperrten Wohngebäude können sich im Bürgeramt an das Team Unterbringung wenden. Die Kolleginnen sind auch am Wochenende unter 07531/900-7256 und -7259 erreichbar.

Gewerbebetriebe in der Zollernstraße

Die Gewerbebetriebe der Zollernstraße werden proaktiv von der städtischen Wirtschaftsförderung kontaktiert.

Entfernte Fahrräder

Einige der in der Zollernstraße geparkten Räder mussten entfernt werden. Sie sind am Freitag, 26.7., um 16 Uhr am Restaurant Stephanskeller abholbar. Kontakt im Bürgeramt: 07531/900-2710. Informationen zu weiteren Übergabeterminen folgen, sollten noch Räder in der Verwahrung verbleiben sein.

Seeuferweg

Die Technischen Betriebe haben mit den Reparaturarbeiten im abgesperrten Bereich des Seeuferwegs begonnen. Insbesondere den Abschnitt vor dem Park der Villa Stiegeler haben das Hochwasser und der starke Wellenschlag stark beschädigt.

Der angeschwemmte Kies wird nun entfernt und der eigentliche Belag des Wegs wieder freigelegt. Bis zum Seenachtfest am 10. August soll der abgesperrte Teil des Uferwegs wiederhergestellt und freigegeben werden.

Die durch das Hochwasser beschädigte und in Teilen zerstörte Uferbrüstung wird vorübergehend mit Absperrgittern gesichert und im Nachgang an das Seenachtfest wiederhergestellt.

Flugverbotszone

Der Betrieb von unbemannten Luftfahrsystemen, Drohnen und sonstigen ferngesteuerten Flugmodellen ist in einem Radius von 1,85 Kilometern um den Konstanzer Stadtgarten auf deutschem Gebiet im Zeitraum vom 10.08.2024 ab 15:00 Uhr bis 11.08.2024 um 03:00 Uhr verboten.

Eine Ausnahme von diesem Verbot ist nur für die Sicherheitsbehörden selbst sowie für den/die Veranstalter in Absprache mit den zuständigen Behörden möglich. Die Polizei Konstanz setzt wie schon letztes Jahr zur Gefahrenabwehr Polizeidrohnen ein.

Achtung: Unabhängig von dieser zusätzlichen Flugverbotszone sind die sonst auch geltenden Flugverbotsbereiche und -regelungen sowie die gängigen Anmelderegularien nach der Luftverkehrsverordnung zu beachten.

Texte & Bilder: Stadt Konstanz