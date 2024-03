Antisemitische Schmierereien an der Universität Konstanz

In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 26.3.2024, wurden mehrere Außenwände im und um den zentralen Innenhof der Universität Konstanz mit antisemitischen Parolen beschmiert.

Hierzu eine Mitteilung des Konstanzer Bündnisses für Demokratie:

Der Inhalt der Schmierereien bringt einen tiefen Judenhass zum Ausdruck und wendet sich gegen das Existenzrecht Israels. Nach Polizeiangaben sind die Täter*innen bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Das Bündnis „Konstanz für Demokratie – klare Kante gegen rechts in Stadt und Landkreis“ zeigt sich bestürzt über derart offenen Antisemitismus in Stadt und Region. Eine ihrer Sprecherinnen, Katrin Brüggemann, ergänzt „egal von welcher Seite Antisemitismus zum Ausdruck gebracht wird, muss gerade die Zivilgesellschaft laut dagegen aufschreien. Es gibt keine Toleranz dafür in unserer Stadtgesellschaft.“

Das Bündnis steht fest an der Seite der jüdischen Menschen in der Region und überall. Es setzt sich uneingeschränkt für alle Menschenrechte ein und positioniert sich klar gegen jegliche Art von Diskriminierung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.

Text & Bild: Bündnis „Konstanz für Demokratie – klare Kante gegen rechts in Stadt und Landkreis“