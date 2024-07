Alternative Ferien

Klar, in den Sommerferien ist jede Minute unendlich kostbar, aber manchmal brauchen Schüler*innen auch mal ein wenig Abwechslung vom Ferieneinerlei. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Buch? Oder mit Bogenschießen für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren, die gerade mit Trauer und Tod konfrontiert sind?

Heiß auf Lesen

„Heiß auf Lesen“ ist eine landesweite Leseförderkampagne in Baden-Württembergs öffentlichen Bibliotheken, an der mittlerweile mehr als 250 solcher Einrichtungen teilnehmen. Diese Leseclubaktion findet jedes Jahr in den Sommerferien statt und will Kinder und Jugendliche – von der Grundschule bis ins Teenageralter – mit Spaß und Mitmachaktionen für das Lesen begeistern. Die Bibliotheken stellen dafür eine aktuelle und spannende Medienauswahl bereit und bieten ein Rahmenprogramm mit abwechslungsreichen Clubveranstaltungen. Die teilnehmenden Clubmitglieder können Preise gewinnen und in vielen Bibliotheken auch selbst kreative Ideen entwickeln.

Der Lesesommer in Singen

Die Singener Stadtbücherei lädt ihre jungen Leserinnen und Leser (zwischen 10 und 14 Jahren) auch in diesem Jahr dazu ein, bei der Sommer-Leseclubaktion „Heiß auf Lesen“ mitzumachen. Die Teilnahme ist kostenlos, man benötigt auch keinen Bibliotheksausweis.

Die Aktion startet am Samstag, 27. Juli, und bei der Anmeldung gibt es wie immer eine kleine Überraschung. Der Leseclub endet nach den Ferien mit einer Abschlussparty am Freitag, 13. September, bei der man sich schon jetzt auf den Auftritt eines Überraschungsgastes freuen darf. Außerdem gibt es Urkunden und eine Preisverlosung, wobei sich die Gewinnchancen mit jedem gelesenen Buch erhöhen.

„Bei der Vielzahl an neuen Kinder- und Jugendbüchern, die von uns extra für diese Aktion bereitgestellt werden, ist sicher für alle das Passende dabei“, so Petra Petersen und Christina Thürmer, Bibliothekarinnen der Städtischen Bibliotheken Singen.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben außerdem die Chance, ein Familienwochenende in einer Jugendherberge in Baden-Württemberg oder eine Übernachtung im Europapark Camp Resort für vier Personen inklusive Parkeintritt zu gewinnen.

Der Lesesommer in Konstanz

Die Sommerleseaktion „Heiß auf Lesen“ in der Stadtbibliothek Konstanz geht in die nächste Runde! Ab sofort können Schüler*innen der Klassen 1 bis 6 in der Stadtbibliothek Mitglieder im Club werden. Auch Kinder, die noch keinen Bibliotheksausweis haben, können dem Club kostenlos beitreten.

Die Teilnehmenden bekommen ein Logbuch, in das sie für jedes gelesene und eingetragene Buch einen Stempel erhalten. Es gibt einen exklusiven Buchbestand für Clubmitglieder, aber natürlich können auch Bücher aus dem regulären Kinder- und Jugendbuchbestand gelesen werden. Pro Buch gibt es zudem ein Los in den Lostopf für ein Gewinnspiel mit tollen Preisen. Die Aktion dauert bis zum Ende der Sommerferien am 10. September.

Am 12. September findet um 16 Uhr im Wolkensteinsaal im Kulturzentrum am Münster eine Abschlussfeier statt, bei der unter anderem Urkunden und Preise verliehen werden.

Der Lesesommer in Engen und Radolfzell

Auch die Stadtbibliotheken in Engen und Radolfzell machen bei „Heiß auf Lesen“ mit.

Hospizverein Konstanz: Bogenschießen

Kinder und Jugendliche, die zu Hause mit einer schweren Krankheit, dem Tod oder Trauer konfrontiert sind, übernehmen oft schon früh Verantwortung für ihre kranken oder verwaisten Geschwister, für ihre kranken oder verwitweten Eltern. Die eigenen Bedürfnisse müssen dabei manchmal hintenangestellt werden.

Als kleinen Ausgleich können diese Kinder und Jugendlichen am Freitag, den 26.07., von 14:00 bis 18:00 in Konstanz, Seehalde 7, in der Nähe des Wasserwerkes, beim Bogenschießen mitmachen. Experten zeigen ihnen dort ein paar Tipps und Tricks. Danach gibt es ein gemeinsames Grillen. Veranstaltet wird diese sogenannte Ü10-Aktivität von der Kinder- und Jugendhospizarbeit Landkreis Konstanz. Dank Sponsoren ist das Angebot kostenfrei.

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. Freie Plätze werden nach Eingangsdatum vergeben. Anmeldung bei Petra Dierenbach, Tel. 07531 69138-19.

Weitere Informationen gibt es bei der Kinderhospizarbeit Konstanz.

Text: Veranstalter, Bilder: Sasin Tipchai auf Pixabay und Лариса Мозговая auf Pixabay