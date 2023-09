30 Jahre Hospizverein: Letzte Lieder – Musik des Lebens

Ralf Sach, Letzte Lieder – Musik des Lebens (c) Hospiz KN e.V.

Am 7. Oktober feiert der Hospizverein Konstanz im Festsaal des Steigenberger Inselhotels sein 30-jähriges Jubiläum und lädt zur Konzertlesung „Letzte Lieder“ ein. Diese basiert auf dem gleichnamigen Buch und Projekt des Autors und Journalisten Stefan Weiller. Er besucht seit Jahren Sterbende an ihrem Lebensort und spricht mit Ihnen über die Musik ihres Lebens, über die Zeiten im Leben und über die Erinnerungen, die sie mit ihrer Musik verbinden.

„Letzte Lieder“ lebt von ganz unterschiedlichen Biographien und Musikrichtungen. Humor, Zuversicht und Gelassenheit spielen eine große Rolle, doch die Tragödien und Kränkungen des Todes werden nicht verharmlost, das Sterben wird nicht verklärt. Die Geschichten und die Lieder sind anrührend, tröstlich, mitunter beflügelnd und bleiben in Erinnerung.

In seinem Vorwort zum Buch „Letzte Lieder“ schreibt Schauspieler Christoph Maria Herbst „Kommt lasst uns tanzen, hier ist die Musik dazu.“ Die Musik eröffnet mit dieser Konzertlesung eine neue Sicht auf die Umstände am Lebensende.

Sechs Künstler:innen stehen auf der Bühne: Birgitta Assheuer und Hansi Jochmann (Sprecherinnen), Ralf Sach (musikalischer Leiter und Klavier), Christina Schmid (Sopran), Mareike Bender (Mezzosopran) und Mónica Ricón (Harfe).

Aufführungen finden um 17.00 und um 20.00 Uhr im Festsaal des Steigenberger Inselhotels statt. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Einen Vorverkauf gibt es bis 5. Oktober im Bücherschiff Konstanz (nur gegen Barzahlung). Restkarten gibt es an der Abendkasse, jeweils 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung.

Über den Hospizverein Konstanz

Der Hospizverein wurde 1993 gegründet. Unter dem Leitspruch „Jeder braucht jemanden. Irgendwann.“ hat er es sich zur Aufgabe gemacht, schwer kranke und sterbende Menschen zu begleiten, Angehörige in dieser Situation zu unterstützen und Trauernden beizustehen. Die Mitarbeiter*innen des Vereins beraten in allen Fragen rund um Abschied, Sterben, Tod und Trauer und regen die Auseinandersetzung mit diesen Themen in der Öffentlichkeit an. Den Kranken möchte es der Verein ermöglichen, bis zuletzt schmerzfrei, in Würde, gut begleitet, selbstbestimmt und möglichst in vertrauter Umgebung zu leben. Die Angebote des Vereins sind für die Betroffenen kostenfrei und unabhängig von deren Nationalität, Religion und Weltanschauung. Derzeit engagieren sich 9 hauptberufliche und circa 180 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen im Hospizverein Konstanz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hospiz-konstanz.de

Text & Bild: Hospizverein