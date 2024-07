Zwei Workshops zu Kunst & Film im Juze Konstanz

„Dagesh“ macht die Vielfalt der Kunstproduktion von Jüdinnen und Juden sichtbar und führt bundesweit Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche durch – vom 17. bis 19. Juli 2024 kommt „Dagesh“ mit zwei Workshops nach Konstanz.

Im Workshop „Filmische Arbeit“ wird gemeinsam mit einer jungen Filmemacherin der Film „Bear Hill Path“ geschaut. Die Kinder und Jugendlichen können an einem Nachmittag erleben, wie der Weg von der Idee zum Film entsteht. Zudem werden eigene Clips gedreht und Schneideprogramme gemeinsam ausprobiert.

Der Workshop „Bildende Kunst“ widmet sich unter Anleitung einer weiteren Künstlerin kreativ und mit unterschiedlichen Materialen verschiedenen Kunstwerken. Es werden dabei auch eigene Kunstwerke entstehen und im Gespräch mit der Künstlerin gibt es Raum für viele Fragen: Was bedeutet es, als Künstlerin zu arbeiten? Wie kommt ein Mensch zur Kunst? Und wo kann „KünstlerIn-Sein“ gelernt werden?

Die Künstlerin selbst schafft Zeichnungen, Collagen, Skulpturen und Installationen. Ihre Arbeiten beschäftigen sich mit Fragen der Identität, der Abgrenzung und der Projektion.

Beide Workshops richten sich an Kinder und Jugendliche von 12 bis 18 Jahren und finden jeweils parallel am Mittwoch, 17. Juli, Donnerstag, 18. Juli von 13:00 bis 17:00 Uhr und am Freitag, 19. Juli 2024, von 8:00 bis 13:00 Uhr im Juze, Gustav-Schwab-Str. 12c, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Wer eine Unterrichtsbefreiung beantragen möchte, kann sich dafür gern unter angelika.braumann@konstanz.de anmelden. Ansonsten kann man auch gern einfach vorbeikommen!

Die Workshops sind eine Kooperation des Kulturamtes der Stadt Konstanz mit „Dagesh“, der Jüdischen Gemeinde Konstanz e.V., der Gemeinschaftsschule Gebhardt und dem Juze. Finanziert durch das Bundesprogramm „Kultur macht stark“.

Über Dagesh

Das Dagesh ist ein Punkt, ein kleines Quadrat im Zentrum von Buchstaben des hebräischen und jiddischen Alphabets. Es trägt in sich keine Bedeutung, kann jedoch die Bedeutung der Worte verändern, indem es Betonungen verschärft. Auch das will Kunst: Akzente setzen und Inhalte verschieben. Und das will auch „Dagesh“: Jüdische Kunst im Kontext ermöglichen und damit die vielfältige künstlerischen Ausdrucksformen von Jüdinnen und Juden sichtbar machen.

„Dagesh on Tour“ ist ein kulturelles Bildungsprogramm zur Vermittlung verschiedener Dimensionen jüdischen Lebens in Deutschland über das Medium der Kunst. Bundesweit werden kreative Workshops für Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren realisiert.

Text & Bild: Veranstalter