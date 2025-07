„Wir müssen erreichen, dass die Menschen richtig hingucken“ (Teil 1)

Luigi Pantisano, geboren am 28. Juli 1979 in Waiblingen, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Er wurde als Sohn italienischer Eltern geboren und wuchs mit seinem Bruder Alfonso Pantisano zwischenzeitlich in Kalabrien auf. Nach dem Besuch der Staufer Haupt- und Werkrealschule in Waiblingen und einer Ausbildung zum Bauzeichner von 1995 bis 1998 studierte Pantisano von 2000 bis 2005 Architektur an der Hochschule für Technik Stuttgart und dem Institute of Technology in Tokio. Sein anschließendes Studium der Stadtplanung an der Universität Stuttgart (HfT) schloss er 2008 als Diplom-Ingenieur ab.

Von 2009 bis 2014 arbeitete er als Quartiersmanager im Konstanzer Berchengebiet, von 2011 bis 2015 war er akademischer Mitarbeiter für Forschung und Lehre am städtebaulichen Institut der Universität Stuttgart. Seit 2015 nahm er verschiedene Lehraufträge an den Universitäten Stuttgart und Konstanz sowie an der HfT Stuttgart und der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz (HTWG) wahr. Luigi Pantisano ist seit Langem sozial und politisch engagiert. 2005 bis 2015 war er Initiator der „Jugendkulturwoche gegen Rassismus im Rems-Murr-Kreis“, 2010 bis 2014 Mitgründer und Vorstand des Quartiersvereins „Miteinander in Konstanz e.V.“. 2013 bis 2014 fungierte er als Botschafter für die Einbürgerungskampagne des Landes Baden-Württemberg; 2016 bis 2020 war er Initiator der „Wochen gegen Rassismus“ in Stuttgart.

2016 wurde er für die Wählergruppe Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS) Mitglied des Stuttgarter Gemeinderats, dem er bis 2025 angehörte. 2017 trat er der Linkspartei bei, von 2017 bis 2025 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter von MdB Bernd Riexinger. 2020 kandidierte er für das Amt des Oberbürgermeisters in Konstanz und unterlag im zweiten Wahlgang dem Amtsinhaber Ulrich Burchardt.

Bei der Bundestagswahl 2025 kandidierte Luigi Pantisano im Wahlkreis Stuttgart I und zog über Platz 2 der Landesliste in den Bundestag ein. Im Bundestag ist er ordentliches Mitglied im Verkehrsausschuss und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie im Ausschuss für Kultur und Medien. Am 24. Juni 2025 wurde er zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Leiter des Arbeitskreises für Wohnen, Mobilität und Klimaschutz gewählt.

Pantisano ist Mitglied der Architektenkammer Baden-Württemberg, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) sowie der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), des Flüchtlingsrates Baden-Württemberg e.V. und von Miteinander in Konstanz e.V.

Quellen: Wikipedia und Bundestag