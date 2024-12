Winterpause

Zum Jahresende gönnt sich die seemoz-Redaktion eine kleine Pause. Am 7. Januar 2025 sind wir aber wieder an den Tastaturen, bei berichtenswerten (regionalen) Ereignissen auch mal in der „Zwischenzeit“. Bedanken möchten wir uns bei unseren Leser:innen für ihren Zuspruch sowie die lebendigen Debatten und auch bei unseren Werbekund:innen und Spender:innen, die dazu beitragen, dass das Projekt seemoz e.V. weiterhin gedeiht.

Wir wünschen allen geruhsame Tage und eine gute Zeit, es kann ja eigentlich nur besser werden …

Red., Bild: pixabay