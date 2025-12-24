Winterpause

×

Zum Jahresende schaltet die seemoz-Redaktion einen Gang zurück. Ab dem 7. Januar 2026 arbeiten wir wieder im gewohnten Umfang, bei berichtenswerten Ereignissen sind wir aber auch „zwischen den Jahren“ schnell an den Tastaturen. Unser Dank gilt all unseren Leser:innen für die lebendigen Debatten sowie allen Werbekund:innen und Spender:innen für ihre Unterstützung.

Wir wünschen entspannte Tage – bis 2026!

Bild von Stefan Schweihofer auf Pixabay

