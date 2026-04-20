Wer wars (77)? Auflösung des Rätsels

Am vergangenen Freitag fragten wir nach Margarethe Hardegger, der ersten Arbeitersekretärin des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds SGB. Die Tochter eines Telegrafenbeamten und einer Hebamme war eine unermüdliche Agitatorin für bessere Arbeitsbedingungen, Frauenrechte und die freie Liebe.

Zusammen mit Gustav Landauer, dem 1919 von Rechtsextremen ermordeten Schriftsteller, Anarchisteb und Vertreter der Münchner Räterepublik, gründete sie den Sozialistischen Bund und die Zeitschrift „Der Sozialist“. Einblick in ihr Leben und in ein spannendes Stück (Gewerkschafts-)Geschichte gibt das Buch von Regula Bochsler: „Ich folgte meinem Stern. Das kämpferische Leben der Margarethe Hardegger“. Pendo Verlag. Zürich 2004. (Text und Grafik: brm)