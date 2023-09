Wegen Baumaßnahme am Bahnhofplatz: Neuer Busfahrplan

Bus der Stadtwerke Konstanz

Durch den Umbau des Bahnhofplatzes kommt es für längere Zeit zu weitreichenden Änderungen im Busverkehr. Daher gilt für den Konstanzer Stadtbus ab Samstag, 30. September 2023, ein neuer Fahrplan. Die wichtigste Änderung: Der Bahnhof wird aufgrund der Baustelle nur noch von einzelnen Linien angefahren. Hier alle Infos.

Die meisten anderen Linien haben ihre Start- beziehungsweise Endhaltestelle an den Haltestellen Stephansplatz beziehungsweise Bürgerbüro auf der Laube. „Die Maßnahmen sind notwendig, damit auch während der Baustellensituation ein zuverlässiges Angebot zur Verfügung steht“, so Ralph Stöhr, Leiter des Busbetriebs.

Was sonst noch anders wird

Die Haltestelle Bahnhof wird weiterhin von den Linien 1, 6, 9A und 9B angefahren: „Damit fahren tagsüber 10 Busse pro Stunde zum Bahnhof“, so Stöhr. „Die Baustellensituation am Bahnhof lässt es aber nicht zu, dass dort wie bisher 750mal am Tag ein Bus durchfährt. Zudem wird der Bahnhofsvorplatz in absehbarer Zeit nur noch in eine Fahrtrichtung befahrbar sein.“

Wer mit einer der anderen Linien in die Innenstadt fährt und zum Bahnhof möchte, muss spätestens an der Haltestelle Bürgerbüro umsteigen. Die Linien 2, 3, 4/13, 13/4, 12, 14 sowie der City-Shuttle enden an der Haltestelle Bürgerbüro. Die Busse wenden und starten dann wieder ab der Haltestelle Stephansschule. Die Linie 908 fährt in Richtung Schweiz über den Rheinsteig und die Laube ohne Halt bis zur Haltestelle Bodanplatz; die Haltestellen Konzilstraße/Theater stadteinwärts und Marktstätte werden nicht mehr bedient. Bei den Linien 1, 11 und 15 gibt es keine Änderungen zum Fahrplanwechsel.

Aufgrund einer derzeit angespannten Personalsituation im Busbetrieb sind ferner einzelne Fahrplananpassungen notwendig. Im Hinblick auf die im Vergleich zur Zeit vor Corona nach wie vor geringere Auslastung ergeben sich daraus jedoch keine Kapazitätsengpässe. So entfällt die Linie 9C bis auf weiteres. Die Linien 3 und 12 fahren von Montag bis Samstag im 20-Minuten-Takt: „Im Zuge dieser Maßnahme konnten die bisher vorhandenen Fahrplanlücken am Vormittag und Nachmittag geschlossen werden. Insofern fahren die Busse der beiden Linien nun tagesdurchgängig im 20-Minuten-Takt“, sagt Stöhr.

Die Linien 4/13, 13/4 und 6 fahren ab dem 30. September an Samstagen im 30-Minutentakt. Auf der Linie 9 wird an Sonn- und Feiertagen ein 60-Minuten-Takt eingeführt.

Alle Informationen zum neuen Fahrplan gibt es auf der Website der Stadtwerke Konstanz.

Text und Bild: Stadtwerke Konstanz