Weg mit dem Wachstumszwang (1). Aber warum?

… ist Professor (seit 2010 i.R.) am Institut für Soziologie der Universität Tübingen. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Wirtschaftssoziologie, Industrielle Beziehungen und Soziologische Theorie. Vor seiner Berufung nach Tübingen im Jahr 1989 arbeitete er am Institut für Sozialforschung in Frankfurt/M (1976–1984), an der Tohoku-Universität in Sendai/Japan (1984–1986), sowie am Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (1986-1989).

Neuere Veröffentlichungen: „Disembedded Markets. Economic Theology and Global Capitalism“, 2019, Routledge; „Kapitalistische Dynamik. Eine gesellschaftstheoretische Perspektive“, 2. Aufl., 2019, Springer VS; „Trügerische Verheißungen: Markterzählungen und ihre ungeplanten Folgen“, 2020, Springer VS