Umfrage zur Nutzung der Europabrücke

Am Dienstag, den 25. Juni 2024, findet im Auftrag der Stadt Konstanz eine Befragung von Radfahrenden auf der Europabrücke statt.

MitarbeiterInnen des Büros translake befragen im Auftrag der Stadtverwaltung Radfahrende dazu, wo sie mit dem Rad gestartet sind und wo das Ziel des Weges mit dem Rad liegt. Radfahrende werden vor Ort angesprochen und gebeten, eine kurze Umfrage zu beantworten. Der Fragebogen kann alternativ auch online ausgefüllt werden.

Alle Personen, die regelmäßig oder ab und zu mit dem Rad über die Europabrücke fahren, können an der Befragung teilnehmen. Der Fragebogen ist bis zum 7.7.2024 online erreichbar: https://ogy.de/radumfrage

Die Verwaltung möchte durch die Umfrage mehr Einblicke in das Verhalten von Radfahrenden gewinnen, die die Europabrücke nutzen. So kann die Fahrradinfrastruktur im Bereich der Europabrücke verbessert werden.

Anlass sind die Planungen zur Bebauung der Freifläche am nördlichen Ende der Europabrücke neben dem Fernbusbahnhof. Die Bebauung erfordert eine Anpassung der Zufahrt für Radfahrende zur Brücke. Außerdem ist in Prüfung, eine zweite Fuß- und Radbrücke über den Seerhein zwischen der Europabrücke und der bestehenden Fahrradbrücke zu bauen. Die Fahrradinfrastruktur soll in Zukunft noch besser an den Bedürfnissen der Radfahrenden ausgerichtet werden.

Text: Stadt Konstanz, Bilder: Harald Borges