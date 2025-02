U18-Wahl im Jugendzentrum am 14. Februar

Noch erhalten unter 18-Jährige keine Wahlbenachrichtigung für die Bundestagswahl (Bild: Andreas Lischka auf Pixabay)

Auch in diesem Jahr finden im Vorfeld der Bundestagswahlen bundesweit die U18-Wahlen statt, die allerdings nur symbolischen Charakter haben. Das Jugendzentrum (Juze) der Stadt Konstanz öffnet am Freitag, den 14. Februar 2025, in Zusammenarbeit mit dem Konstanzer Schülerparlament (KSP) als Wahllokal seine Türen.

Die Stadt Konstanz schreibt dazu in einer Pressemitteilung: Von 12 bis 18 Uhr können alle interessierten Jugendlichen unter 18 Jahren im Juze, Gustav-Schwab-Straße 12c, ihre Stimme abgeben. Larissa Weis, die neue Wahlleiterin der Stadt Konstanz, betont die symbolische Bedeutung der Wahl: „In Baden-Württemberg konnten sich 2024 bereits Menschen ab 16 Jahren aktiv an Wahlen beteiligen. Bei der Bundestagswahl 2025 ist das jedoch nicht der Fall. Deshalb ist die U18-Wahl wichtig, um die politischen Interessen der unter 18-Jährigen sichtbar zu machen.“

Bei der Europawahl 2024 waren 16-Jährige erstmals wahlberechtigt, auch bei den gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen galt ein Wahlalter ab 16 Jahren. Juze und KSP veranstalten im Juze gemeinsam den Workshop „Bundestagswahl – Mir doch egal?“. Von 15:30 bis 17:00 Uhr können sich Jugendliche darüber austauschen, wie die Bundestagswahlen funktionieren und welche Bedeutung sie haben.

Das Konstanzer Schülerparlament ist ein politisch unabhängiges und überparteiliches Gremium, das die Schülervertretungen (SMVen) der Konstanzer Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, insbesondere gegenüber dem Schulträger und dem Gemeinderat, unterstützt und koordiniert. Dabei engagiert sich das KSP sowohl in schul-, jugend- als auch stadtpolitischen Angelegenheiten auf kommunaler und Landesebene.

MM, Bild von Andreas Lischka auf Pixabay