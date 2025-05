Thomas Bissinger liest beim Ingeborg-Bachmann-Preis

Thomas Bissinger © Torben Nuding

Der Konstanzer Autor Thomas Bissinger, der 2021 den Förderpreis der Stadt Konstanz in der Sparte Literatur erhielt, ist unter den Nominierten für den Ingeborg-Bachmann-Preis. Seine Nominierung verdankt er der Literaturwissenschaftlerin und -kritikerin Mara Delius. Der renommierte Literaturwettbewerb findet zum 49. Mal in Klagenfurt statt.

Am 19. Mai 2025 präsentierten das ORF-Landesstudio Kärnten und die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee im Robert Musil Literaturmuseum das Teilnehmer:innenfeld und die Schwerpunkte des Ingeborg-Bachmann-Preises 2025. Zu den Nominierten gehört, wie das Konstanzer Kulturamt in einer Pressemitteilung mitteilt, ein Förderpreisträger der Stadt: Thomas Bissinger (geboren 1989 in Leonberg), der seit 2017 in Konstanz lebt.

Bissinger ist promovierter Physiker und wurde 2021 mit dem Förderpreis „Junge Kunst!” der Stadt Konstanz ausgezeichnet. Für sein Romanprojekt „Ehrenfest” erhielt er den Retzhof-Preis für junge Literatur. Zudem war er Stipendiat der „Bayerischen Akademie des Schreibens“ und des „Literarischen Colloquiums Berlin“. Das Buch wird 2026 bei dtv erscheinen.

Der 49. Ingeborg-Bachmann-Preis

Die Tage der deutschsprachigen Literatur 2025 finden vom 25. bis 29. Juni im ORF-Theater des Landesstudios Kärnten statt. Am 29. Juni wird der Literaturpreis vergeben, der gesamte Wettbewerb wird im Deutschlandradio und auf der Homepage bachmannpreis.ORF.at als Livestream übertragen. 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, der Schweiz und Österreich lesen in diesem Jahr um den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis.

In diesem Jahr werden fünf Preise vergeben: der mit 25.000 Euro dotierte Ingeborg-Bachmann-Preis der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, der Deutschlandfunk-Preis mit 12.500 Euro, der Kelag-Preis mit 10.000 Euro, der 3sat-Preis mit 7500 Euro und der BKS Bank-Publikumspreis mit 7000 Euro.

Das Voting für den Publikumspreis findet am Samstag, dem 28. Juni, zwischen 15 und 20 Uhr statt. Preisbeobachter:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können dabei ihren Favorit:nnen ihre Stimme geben. Über jede E-Mail-Adresse kann nur einmal abgestimmt werden und die Wahl ist nur mit einer kurzen Begründung (max. 400 Zeichen) gültig. Gewählt werden kann unter bachmannpreis.ORF.at, www.3sat.de und www.bks.at. Alle Livestreams, Videos sowie Informationen zu den Autor:innen, der Jury und den Texten sind auf bachmannpreis.ORF.at verfügbar. Die Transkripte der Jury-Diskussionen sind ebenfalls auf der Homepage zu finden.

MM, Bild: Thomas Bissinger (© Torben Nuding)