Städtische Kitas unterzeichnen „Konstanzer Erklärung“

Mitarbeiter:innen der städtischen Kitas und Tagesbetreuung präsentieren die Konstanzer Erklärung

Zwölf städtische Kindertagesstätten und die Abteilung „Tagesbetreuung für Kinder des Sozial- und Jugendamtes“ haben unlängst die Konstanzer Erklärung „FÜR eine Kultur der Vielfalt und GEGEN Diskriminierung“ unterzeichnet. Inzwischen unterstützen rund 120 Organisationen, Vereine, Unternehmen und Einzelpersonen die 2024 überarbeitete Deklaration.

Die „Konstanzer Erklärung FÜR eine Kultur der Anerkennung und – GEGEN Rassismus“ wurde schon 2012 vom damaligen Oberbürgermeister Horst Frank und Gemeinderat auf Initiative der Linken Liste Konstanz verabschiedet und hat nach wie vor das Potential, für einen angemessenen Umgang mit Diskriminierung und Rassismus zu sensibilisieren. Sie beginnt mit folgendem Statement:

„Konstanz ist eine vielfältige und weltoffene Stadt, die sich für Chancengleichheit aller Menschen, die in ihr leben, stark macht. Jeder Mensch, der hier lebt, ist Teil der Stadtgemeinschaft. Es steht allen das Recht zu, gleichberechtigt behandelt zu werden. Viele Menschen und Organsiationen setzen sich in Konstanz für ein gutes Miteinander in Vielfalt ein. Dennoch erleben viele Menschen unter uns Diskriminierung. Als Stadtgemeinschaft treten wir jeder Form von Diskriminierung entschieden entgegen.“

Überarbeitung vor zwei Jahren

Im Jahr 2024 wurde die Erklärung auf der Basis eines umfassenden partizipativen Prozesses aktualisiert, an dem das städtische Gremium „Internationales Forum“, lokale zivilgesellschaftliche Organisationen sowie die beiden Konstanzer Hochschulen beteiligt waren. In der neuen Fassung steht vor allem der Begriff „Vielfalt“ im Fokus, der Merkmale wie Behinderung, sexuelle Orientierung oder sozialen Status berücksichtigt.

Die Aufforderung zu einem diskriminierungsfreien Miteinander geht nun nicht mehr nur vom Gemeinderat und der Stadtverwaltung aus, sondern richtet sich an die gesamte Stadtgesellschaft. In der Sitzung vom 25. Februar 2025 verabschiedete der Gemeinderat die Neufassung der „Konstanzer Erklärung“ dann einstimmig.

Unter obigem Link findet sich die Deklaration sowie eine Übersicht aller Unterzeichner:innen, mit teilweise während der Aktion „Wir, das sind wir alle!“ entstandenen Fotografien. Nun sind also auch die städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen dazugekommen – eine gute Sache, denn in diesen Stätten frühkindlicher Bildung wird der Grundstein für die Haltung der künftigen Konstanzer Bürger:innen gelegt. Hoffentlich können sie auch in Zukunft Fremdenfeindlichkeit und Rassismus nichts abgewinnen.

Ganz im Sinne des Schlusses der Erklärung, die mit folgenden Worten endet: „Wir setzen uns dafür ein, dass Konstanz auch für zukünftige Generationen eine vielfältige und weltoffene Stadt bleibt.“