Sommerfest der Konstanzer Linken mit Gerhard Trabert

Dr. Gerhard Trabert © Christof Mattes

Am 20. September 2024 wird der Professor für Sozialmedizin auf Einladung der LINKEN Konstanz und LLK in den Treffpunkt Petershausen kommen. Gerhard Trabert wurde vor allem für seinen Einsatz für Menschen in Not bekannt, die keinen Zugang zur medizinischen Grundversorgung haben. Ebenso engagiert er sich für eine Gesundheitsversorgung, die nicht der Profitmaximierung dient. Trabert ist kein Parteimitglied, aber der LINKEN als Kandidat für die Wahl des Bundespräsidenten 2022 und bei der diesjährigen Europawahl verbunden.

Hier die Pressemitteilung zum (Spät-)Sommerfest im Wortlaut:

„Die Linke Konstanz und die LLK laden zu ihrem Sommerfest am 20. September 2024 ab 19:00 Uhr im Treffpunkt Petershausen ein. Neben einem Rückblick auf die erschreckenden Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen wollen wir auch nach vorne blicken, neuen Mut schöpfen und – trotzalledem – ein wenig feiern. Es ist uns gelungen, den bekannten „Armenarzt“ Gerhard Trabert für das Fest zu gewinnen, der über den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit sprechen wird.

Dass es einer starken linken Stimme in den Parlamenten und gesellschaftlichen Debatten bedarf, ist durch die Landtagswahlen in Ostdeutschland ebenso offensichtlich geworden wie durch den breiten Rechtsruck nach Solingen. Weder die Abschottung noch die Aufrüstung, weder eine Politik gegen die Armen noch eine Politik gegen Migrant:innen, ist ein Weg in eine bessere Zukunft.

Wie dieser stattdessen aussehen kann, erläutert Gerhard Trabert anhand seiner Arbeit als Arzt für diejenigen, die durch die Löcher im Netz der Gesundheitsvorsorge fallen. Denn ein Ansatz, Menschen mit existentiellen Ängsten und Notlagen davor zu bewahren, in die Fänge rechtsextremer Narrative und Sündenbockzuschreibungen zu geraten, ist eine konsequente Politik der sozialen Gerechtigkeit, die Menschen nicht alleine lässt und sie auffängt.

Gerhard Trabert, in der LINKEN als Bundespräsidentschaftskandidat und durch seinen vorderen Platz bei der Wahl zum Europäischen Parlament bestens bekannt, engagiert sich seit langen dafür, dass Solidarität keine leere Worthülse ist. Ob Kinder und Jugendliche, Minderheiten oder Migrant:innen: Immer steht der Mensch in Not und seine Bedürfnisse im Fokus des Professors für Sozialmedizin, der 2020 als „Hochschullehrer des Jahres“ ausgezeichnet wurde.

Prinzipiell kennt Not weder ein Geschlecht noch Hautfarben oder Herkunft: Wenn es um den Menschen geht, dann immer um alle Menschen. Neben seinem direkten Engagement für die Gesundheitsversorgung derjenigen, die das System vergessen hat, setzt sich Gerhard Trabert auch für die allgemeine medizinische Grundversorgung durch eine Bürgerversicherung ein, in die alle gemäß dem Motto „Menschen vor Profite – Gute Gesundheitsversorgung für Alle“ einzahlen. Wichtig ist auch, Menschen, denen der Zugang zur gesetzlichen Krankenkasse bislang erschwert wird – wie Wohnungslose, Geflüchtete, Illegalisierte, Haftentlassene – endlich in die Gesundheitsversorgung aufzunehmen.

Den Weg, unser Gesundheitssystem an der Profitorientierung auszurichten, müssen wir verlassen: Mit Krankenhäusern sollte man keinen Gewinn machen dürfen! Natürlich gehören hier auch die Themen Renten, Mieten, die Klimagerechtigkeit und die eklatante Schere zwischen Arm und Reich dazu – viele Themen, über die wir uns mit unserem Gast, Gerhard Trabert, bei unserem Sommerfest austauschen können.“

MM/ans; Bild: Gerhard Trabert (© Christof Mattes)