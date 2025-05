Schwerpunktwoche der vhs: „Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken – Wie retten wir die Demokratie?“

Der Geburtstag des Grundgesetzes, das am 23. Mai 1949 in Kraft trat, jährt sich 2025 zum 76. Mal. Aus diesem Anlass organisiert die vhs Konstanz in Tengen, Singen und Konstanz interessante Veranstaltungen zu dem Thema „Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt“.

Einen besonderen Gast empfängt die vhs in Blumenfeld, Singen und Konstanz: In Zeiten zunehmender Polarisierung wirft der Soziologe und Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent (siehe Bild) einen kritischen Blick auf den Zustand der deutschen Demokratie.

Mit dem renommierten Soziologen Prof. Dr. Matthias Quent, Gründungsdirektor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und Autor des politischen Sachbuchs des Jahres 2020: „Deutschland rechts außen: Wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können“, erwartet das vhs-Publikum einen profunden Kenner. Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg, dem Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung (ZKF), dem Forschungsinstitut für gesellschaftlichen Zusammenhalt (FGZ), dem Bündnis für Demokratie Konstanz und DEMOKRATWIEL statt.

Überblick über die Veranstaltungen mit Matthias Quent

Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken: Warum politische Auseinandersetzung keine Jagd sein darf

Wie können wir trotz unterschiedlicher Meinungen respektvoll streiten – ohne in Feindbilder und Hetze zu verfallen? Matthias Quent zeigt Wege auf, wie demokratischer Dialog gelingen und gesellschaftlicher Zusammenhalt gestärkt werden kann. An diesem Abend möchten die Veranstalter:innen mit den Menschen vor Ort in den Dialog treten – an einer Stätte der gelebten Demokratie: Schloss Blumenfeld.

Am Montag, den 19. Mai 2025, 19:00 – 20:30 Uhr im Schloss Blumenfeld – Vortragsraum (Schlossstr. 12, 78250 Tengen), gebührenfrei.

Stark gegen Angriffe von Rechtsaußen – Wie retten wir die Demokratie?

Rechtsextreme Tendenzen bedrohen unsere offene Gesellschaft. Wie können wir unsere Demokratie schützen und stärken? Der Soziologe und Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent gibt Antworten. In seinem Vortrag zeigt er Wege auf, wie wir als Gesellschaft den Angriffen von Rechtsaußen entschlossen entgegentreten können. Vorbeikommen und mitdiskutieren – für eine wehrhafte Demokratie! Moderation: Maxi Fetsch (Demokratiebündnis DEMOKRATWIEL aus Singen).

Am Dienstag, den 20. Mai 2025, 19:00 – 20:30 Uhr in der Färbe Singen – Basilika auf der Musikinsel, Schlachthausstr. 9, gebührenfrei.

Im antiökologischen Backlash: Wie und warum bekämpft die äußerste Rechte die ökologische Transformation? ZKF Public Talk in Kooperation mit dem FGZ

Klimakrise und ökologische Herausforderungen erfordern tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen und stellen die Frage nach der Verantwortung. Während viele Menschen und Institutionen diese Transformation wollen und vorantreiben, formiert sich zugleich starker Widerstand – insbesondere vonseiten der äußersten Rechten. Diese stellt ökologische Maßnahmen zunehmend in Frage, instrumentalisiert Ängste, leugnet naturwissenschaftliche Fakten und propagiert eine Gegenbewegung.

Der Vortrag analysiert die Strategien, Narrative und Motive, mit denen rechte Akteur:innen die ökologische Transformation bekämpfen. Warum sieht die extreme Rechte gerade in der Klimapolitik ein so wichtiges Feindbild? Wie verfängt die antiökologische Propaganda insbesondere bei jungen Menschen? Welche gesellschaftlichen Folgen ergeben sich daraus, und wie kann man diesen Tendenzen begegnen?

Am Mittwoch, den 21. Mai 2025, 19:00 – 20:30 Uhr Konstanzer Kulturzentrum, Wolkensteinsaal, Wessenbergstr. 43, gebührenfrei.

Filterblasen, Shitstorms, Meinungsmacht – Wie demokratisch ist Social Media?

Algorithmen bestimmen, was wir sehen, Shitstorms polarisieren, und in Filterblasen wird es laut – doch bleibt dabei der demokratische Diskurs auf der Strecke? Was lösen derartige Diskurse bei jungen Menschen aus und mit welchen Strategien kann man damit umgehen lernen?

In dieser Diskussionsveranstaltung spricht Matthias Quent mit Schüler:innen über die Rolle sozialer Medien für Meinungsbildung, Debattenkultur und Teilhabe in der Demokratie. Mitdenken, mitreden, mitdiskutieren – wie demokratisch ist das Netz wirklich? Eine Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler.

Am Donnerstg, den 22. Mai 2025, 09:45 – 11:15 Uhr im Konstanzer Kulturzentrum, Wolkensteinsaal, Wessenbergstr. 43, gebührenfrei.

MM; Bild: Matthias Quent © Sio Motio