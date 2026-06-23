Schweigemarsch und stilles Gedenken

Gestern vor 85. Jahren überfiel die Deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. An die Millionen Opfer dieses von den Nazis befohlenen Vernichtungskriegs erinnerten am Wochenende Mitglieder der Initiative Friedensregion Bodensee.

Bei strahlendem Sonnenschein am See versammelten sich am Samstag, den 20. Juni, Aktive und Freund:innen des Vereins Friedensregion Bodensee zum gemeinsamen Gedenken an die 27 Millionen Opfer des deutschen Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion. Laut Pressemitteilung zog die Gruppe schweigend und dunkel gekleidet durch die Überlinger Altstadt. Drei Plakate erklärten das Anliegen des Trauerzugs: „22. Juni 1941 – Überfall auf die Sowjetunion. Wir trauern um die Opfer des deutschen Vernichtungskriegs“, „Nie wieder Krieg gegen Russland“ und zum Schluss das Plakat von Käthe Kollwitz „Nie wieder Krieg!“.

Wieder am Landungsplatz angekommen legten die Teilnehmenden bei den Klängen des Lacrimosa aus Mozarts Requiem weiße und rote Rosen an einer Kerze nieder. Die Aktivist:innen fassten sich zum Schluss an den Händen und verneigten sich vor allen Opfern dieses schrecklichen Menschheitsverbrechens.

Bei Überlinger:innen und Feriengästen fand die stille Aktion viel Aufmerksamkeit und Zustimmung. Die Reaktionen der Passanten reichten von stiller Betroffenheit bis zu Applaus von Gästen eines Cafés. Ein älteres Paar überreichte spontan 20 Euro als Spende für die Rosen. Trotz der hochsommerlichen Hitze standen noch lange nach Abschluss nachdenkliche Gesprächsgruppen beieinander. Auch mit wenigen Menschen, so die Verantwortlichen der Friedensregion, sei es gelungen, für das Thema zu sensibilisieren. Im Oktober werden sich die Überlinger Friedenstage mit dem Thema „Wir weigern uns, Feinde zu sein“ erneut dem Verhältnis zu Russland und der Zukunft Europas widmen.

Foto: Frieder Fahrbach, Friedensregion Bodensee e. V.