„REGGAE in my garden“ 2025

„Gute Musik von einer kleinen Insel in der Karibik“ – unter diesem Motto bringt southvibe Konstanz Musik und Kultur aus Jamaika in den Konstanzer Stadtgarten. Im Sommer 2015 wurde das kulturelle Event im Herzen von Konstanz zum ersten Mal von „einer Hand voll Freunden auf die Beine gestellt“. Kommenden Samstag gibt es bereits die neunte Auflage, umsonst und draußen.

Das international besetzte Line-up wird am 14. Juni von 14 bis 22 Uhr in der kleinen Konzertmuschel des Konstanzer Stadtgartens präsentiert. „Serious Jamaican Vibes“ für Groß und Klein, Alt und Jung, werden auf dem sogenannten DOGTOWN-HIFI-Soundsystem zu hören sein – denn „wichtige Mukke [soll] traditionell nicht durch seelenlose Plastik-Lautsprecher gequält“ werden. Davon werden folgende Bands profitieren:

Stage-Show – Rekall (AT), The Ammonites (CH), The Cone Band (DE)

Soundsystem-Show – Tomquadrat (DE), VINZ (FR), Nubian Don (DE), BabyLena (DE), DogTown Hifi (DE)

Seit jeher erhebt das kleine Gartenfest einen bildungspolitischen Anspruch und möchte auch dieses Mal wieder allen (lokalen) Initiativen, die sich für wichtige Ziele einsetzen, eine Plattform bieten. Café Mondial, Kulturkiosk Schranke, Kulturzentrum K9, KNallbrett, Zebra Kino, Fridays For Future KN, und das Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel werden daher mit Ansprechpartner:innen vor Ort sein.

Kunst und Kultur vor Konsum und Kommerz

Wie gehabt werden alle Spendengelder an den Verein H.E.L.P. Jamaica gehen, der Schulkinder auf Jamaika unterstützt. Das erklärte Ziel der Veranstalter:innen war und ist es, Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund einen möglichst niederschwelligen Zugang zu einer Kultur zu ermöglichen, die das Leben bereichert und die Möglichkeit bietet, sich vor Ort auszutauschen.

Das kleine aber feine Festival wird von Anbeginn von einer Hand voll Freunden gänzlich unabhängig und nicht-kommerziell geplant und umgesetzt. Seit diesem Jahr wird die kreative Energie im Rahmen des gemeinnützigen Vereins Piratensender e.V. gebündelt – auch um weitere relevante Projekte in dieser schönen (Klima-)Stadt zu hebeln, die mit einer marktliberalen Agenda Konsum und Kommerz vor Kunst und Kultur zu stellen scheint … Wer sich für den Erhalt der alternativen Kulturszene in Konstanz engagieren möchte, möge am Samstag vorbeikommen und/oder sich bei Piratensender e.V. informieren.

MM, Bild: Veranstalter