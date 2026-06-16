REGGAE in my garden #10

„Gute Musik von einer kleinen Insel in der Karibik“ – unter diesem Motto bringt southvibe Konstanz Musik und Kultur aus Jamaika in den Stadtgarten. Im Sommer 2015 wurde das kulturelle Event im Herzen von Konstanz zum ersten Mal von „einer Hand voll Freunden auf die Beine gestellt“. Kommenden Freitag und Samstag gibt es bereits die zehnte Auflage, wie immer umsonst und draußen.

Da die gute Musik von einer kleinen Insel in der Karibik in diesem Jahr zum zehnten Mal im (Stadt)garten erklingt, laden die Veranstalter:innen zum runden Geburtstag alle am 19. und 20. Juni gleich für zwei Tage ein: Serious Jamaican Vibes für groß & klein, alt & jung, umsonst & draußen auf einem selbstgebastelten Soundsystem – denn bei den Musikfans wird Mukke traditionell nicht durch seelenlose Plastik-Lautsprecher gequält.

Auch in diesem Jahr ackert das veranstaltende Team wieder hart, um die schöne alte Konzertmuschel im Konstanzer Stadtgarten mit einem internationalen Line-Up zu erfreuen. Wie gehabt werden alle Spendengelder vor Ort an die Schulkids auf der Lieblingsinsel an H.E.L.P. Jamaica weitergereicht werden.

Erklärtes Ziel des Engagements der Organisatot:innen von Reggae in my Garden war und ist es zudem, Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen einen möglichst niederschwelligen Zugang zu einer Kultur zu ermöglichen, die das Leben seit jeher bereichert und sich in diesem Kontext vor Ort auszutauschen.

Rahmenprogramm

Stets erhebt das kleine Gartenfest auch eine bildungspolitischen Anspruch und daher wird auch dieses Mal wieder allen (lokalen) Initiativen, die sich für wichtige Anliegen einsetzen, eine Plattform geboten:

Welcome H.E.L.P. Jamaica, Cafe Mondial, Loretta Kollektiv, Kulturkiosk Schranke, Kulturzentrum K9, KNallbrett Skateverein, Energievisionen, Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel, Scientists For Future: Klimavortrag von und mit Frank Best (HTWG Konstanz), Piratensender: KIDZ CORNER für die kleinen REGGAE-Fans.

Außerdem werden folgende Angebote bereitgestellt: Waffeln backen, T-Shirts bedrucken und Kinderschminken, eine wilde Piratensender-Hüpfburg, ein gemütlicher Musikpavillon und Kinderyoga von und mit KiYoko.

Lineup

F R E I T A G, 19. Juni

16:00–17:00Uhr: One Family Sound (DJ)

17:00–18:15Uhr: Royal Blood Sound (DJ)

18:15–19:30Uhr: Piratensender Powerplay ls. Ruffnick (DJ)

19:30–21:00Uhr: Irie Teajah & Aziz VI (live)

21:00–22:00Uhr: Babylena & Nubian Don (live)

S A M S T A G, 20. Juni

13:00–14:00Uhr: Ruffneck Smille (DJ)

14:00–14:30Uhr: Dogtown Hifi (DJ)

14:30–15:30Uhr: Real Rock Sound (DJ)

15:30–16:15Uhr: Dogtown Hifi (DJ)

16:15–18:00Uhr: Tenah (live)

18:00–19:15Uhr: Toffko & The Rocking Souls (Band)

19:15–19:30Uhr: Klimakrise & Int. Flüchtlingstag (Vorträge)

19:30–21:00Uhr: The Ammonites (Band)

21:00–22:00Uhr: JOGGO (live)

In eigener Sache: Das kleine Musik-Festival wird seit jeher von einer Hand voll Freund:innen gänzlich unabhängig sowie non-kommerziell geplant und umgesetzt. Diese tolle kreative Energie, die seit diesem Jahr nun auch im Rahmen des gemeinnützigen Vereins PIRATENSENDER e.V. gebündelt wird, wird dazu genutzt, weitere relevante Projekte in dieser schönen (Klima)Stadt zu hebeln, die mit einer marktliberalen Agenda Konsum und Kommerz VOR Kunst und Kultur zu stellen scheint …

Also einfach mal vorbeischauen und sich mit den Organisator:innen für den Erhalt einer alternativen Kulturszene in UNSERER Stadt engagieren.

Bild: Veranstalter