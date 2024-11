Radolfzell: Lärmaktionsplan wird fortgeschrieben

Lärmbelastungen sind auch in Radolfzell ein Thema. Entlang verschiedener stark befahrener Straßen und entlang der Bahnlinien bestehen teilweise hohe Lärmbelastungen. In einem ersten Schritt wurde daher im Jahr 2019 der Lärmaktionsplan durch den Gemeinderat der Stadt Radolfzell für fünf Jahre beschlossen. Kürzlich wurde entschieden, ihn fortzuschreiben.

Hier eine Einladung der Stadt Radolfzell:

Da Lärmaktionspläne alle fünf Jahre fortgeschrieben werden, hat der Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik der Großen Kreisstadt Radolfzell am 06.11.2024 in öffentlicher Sitzung den Entwurf der Fortschreibung des Lärmaktionsplans Radolfzell beschlossen.

Mit der Fortschreibung des Lärmaktionsplans wird das Ziel verfolgt, den Prozess mit langfristigen Strategien und Maßnahmen weiter fortzuführen, was zu einer dauerhaften Lärmminderung in belasteten Gebieten führen soll. Für die Aktions- und Maßnahmenplanung sind in Baden-Württemberg im Wesentlichen die Städte und Gemeinden zuständig. Zur Fortschreibung des Lärmaktionsplanes wird eine Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. Diese läuft bis zum 10.01.2025.

Weitere Informationen für die Abgabe von Stellungnahmen und die Planunterlagen sind unter www.radolfzell.de/Laermaktionsplan einsehbar.

Die Stadtverwaltung Radolfzell lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu einer Bürgerinformationsveranstaltung zum Lärmaktionsplan Radolfzell ein:

Am Mittwoch, den 27.11.2024 um 18.00 Uhr im Bürgersaal des Rathauses, Marktplatz 2.

Dort werden die Ergebnisse nochmals im Einzelnen vorgestellt.

Text: MM, Symbolbild: Alexei auf Pixabay