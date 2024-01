Symbolbild © hr

Wie am Rande der Kundgebung in Singen am vergangenen Sonnabend bekanntgegeben wurde, soll am Mittwoch auch in Radolfzell eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus, Hetze und Hass stattfinden.

Diese Veranstaltung findet am Mittwoch, 31. Januar, ab 17.00 Uhr auf dem Marktplatz statt und wird von zahlreichen lokalen Initiativen, Verbänden, Parteien und Einzelpersonen mitgetragen.

Text: MM/red